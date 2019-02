In den kommenden zwei Jahren sollen Weinviertler Attraktionen und Besonderheiten mit Hilfe von Marketingmaßnahmen in den Fokus gerückt werden. Der Auftakt erfolgte am Donnerstag im Rahmen einer Kick-Off-Veranstaltung in der Erste Bank Zentrale in Wien.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verglich das Weinviertel im Gespräch mit Moderatorin Judith Weissenböck mit der Toskana und meinte, dass es in den drei Jahrzehnten seit dem Fall des Eisernen Vorhanges gelungen sei, dieses „unglaublich schöne Landesviertel zum Blühen zu bringen“. Das Weinviertel habe für Erholungssuchende, Kulturinteressierte und als Wein- und Genussregion viel zu bieten. Diese Stärken müsse man auch „nach außen tragen“, betonte die Landeshauptfrau.

Aktuelle Studien würden zeigen, dass 75 Prozent aller Wienerinnen und Wiener Tagesausflüge unternehmen, 44 Prozent davon führten nach Niederösterreich und nur zwölf Prozent ins Weinviertel. „Hier gibt es Potenzial nach oben“, ist Mikl-Leitner überzeugt.

Hannes Weitschacher, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH, informierte über besuchenswerte Ausflugsziele sowie über konkrete Marketingmaßnahmen. So wolle man verstärkt Veranstaltungen in Wien nützen, um das Weinviertel zu präsentieren.

Weitere Informationen unter www.weinviertel.at