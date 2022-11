Photovoltaik-Ausbau soll in NÖ 16 Millionen Euro bringen

Werbung

v.l.: Friedrich Manschein, Landesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker, Monika Eisenhuber, Vorsitzende des WKNÖ-Ausschusses Umweltpolitik, Nachhaltigkeit und Autarkie, und Kurt Hackl, Vizepräsident der WKNÖ präsentierten die Wertschöpfungsstudie Photovoltaik-Ausbau in Niederösterreich. Foto: Fotostudio Semrad

Um 350 Prozent soll der Anteil der installierten Photovoltaik-Anlagen nach den Zielen der Klima- und Energiestrategie des Bundes, der "Mission 2030", bis zum Jahr 2030 steigen. In Niederösterreich wurde mit dem kürzlich vorgestellten Fünf-Punkte-Plan des Landes NÖ das Ausbauziel für die Sonnenkraft auf drei Gigawatt festgelegt.

2.v.l.: Wolfgang Steiner, Geschäftsführer von Elektro Gindl in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach): "Die größte Wertschöpfung findet aber erst statt, wenn die Anlage am Dach in Betrieb ist: durch die Stromproduktion." Foto: Fotostudio Semrad

"Ende 2021 hatten wir rund 670 Megawatt installiert. Das heißt, wir brauchen noch das Fünffache, um das gesteckte Ziel zu erreichen", sagt Friedrich Manschein, Landesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker.

Errichtung sorgt für "respektable Wertschöpfung"

Der PV-Ausbau sei nicht nur ein wesentlicher Baustein Richtung Energieunabhängigkeit, sondern wirke sich auch regionalwirtschaftlich positiv auf Niederösterreich aus. „Obwohl die Photovoltaik-Module großteils nicht in Österreich oder NÖ produziert werden, sorgt die Errichtung von PV-Anlagen für einen respektable Wertschöpfung in unserem Bundesland. Pro Jahr beläuft sich dieser geschätzt auf 16 Millionen Euro“, so Manschein. Das ergab eine Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der WKNÖ, die die direkten Effekte entlang der Wertschöpfungskette Bau mit Fokus auf die Installation von PV-Anlagen untersuchte.

Auch Wolfgang Steiner, Geschäftsführer von Elektro Gindl in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach), profitiert mit seinem Betrieb von dem PV-Boom und bestätigt positive, regionale Effekte. "Durch die intensiven Montageleistungen bei PV-Anlagen und Aufträgen von Partnerbetrieben wird die Wirtschaft vor Ort wesentlich gestärkt", sagt Steiner.

Bis zu 30 Prozent der Investitionssumme einer PV-Anlage in Niederösterreich bleiben in der Region. Durch die Installation von 250 Kilowatt Peak - das entspricht cirka 1.600 m2 PV-Fläche - entsteht ein Jahresarbeitsplatz bzw. fast eine Vollzeitäquivalente in Niederösterreich. "Die größte Wertschöpfung findet aber erst statt, wenn die Anlage am Dach in Betrieb ist: durch die Stromproduktion", sagt Steiner.

Klimaschutz und Wirtschaft als "beste Partner"

„Klimaschutz und Wirtschaft schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, die Unternehmen sind die besten Partner, wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht", sagt Monika Eisenhuber, Vorsitzende des WKNÖ-Ausschusses Umweltpolitik, Nachhaltigkeit und Autarkie. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten dürfen Zielverpflichtungen der Klima- und Energiepolitik kein Hemmschuh für den Wirtschaftsstandort NÖ und vor allem für Unternehmen sein.

Der vom Land NÖ vorgestellte Fünf-Punkte-Plan zum Erreichen der Energieunabhängigkeit trage jedenfalls die Handschrift des WKNÖ-Positionspapiers zum Green Deal, freut sich Eisenhuber. In dem Papier der Kammer wurde bereits Anfang 2022 der Ausbau der Windkraft gefordert.

Betriebe bekommen mehr Spielraum beim Bau von PV

Elektrische Energie wird im Zuge der Energiewende und getrieben durch die aktuelle Krise zu einer noch wichtigeren Energieform für Industrie- und Gewerbeunternehmen, glaubt WKNÖ-Vizepräsident Kurt Hackl.

Hackl sieht die für den November-Landtag angekündigte Novelle im niederösterreichischen Raumordnungsgesetz als weiteren Meilenstein zum Erreichen der Energiewende: „Auf eine WKNÖ-Initiative hin werden für Betriebe mehr Möglichkeiten für die eigene Photovoltaik (PV)-Anlage auf freier Fläche geschaffen. Damit können in Zukunft alle niederösterreichischen Betriebe Photovoltaikanlagen in der notwendigen Größe errichten und so für die eigene Energiesicherheit sorgen.“

Konkret sollen energieintensive Unternehmen nach erfolgtem, maximalen PV-Ausbau auf allen geeigneten Dachflächen bzw. Parkplatz-Überdachungen in maximal 500 Meter Entfernung zum Firmengelände zusätzlich 10 bzw. 20 Hektar (bei Stromverbrauch über 20 Gigawatt) für Freiflächen-Photovoltaik umwidmen und nutzen dürfen.

Wertschöpfung von 6.600 installierten 5 kWp PV-Anlagen in NÖ

Bei Investitionskosten von 10.000 Euro pro PV-Anlage bzw. 66 Millionen Euro Gesamtinvestition für 6.600 PV-Anlagen à 5 Kilowatt Peak wird laut KMU Forschung Austria-Studie (2021) folgende Wertschöpfung zusätzlich generiert: