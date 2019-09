Gar nicht glücklich ist man beim privaten Fernzug-Betreiber Westbahn über einen Beschluss, der vergangene Woche im Nationalrat gefasst wurde: Interims-Verkehrsminister Andreas Reichhardt wurde zu Ausgaben von elf Milliarden Euro ermächtigt, um damit bis zum Jahr 2034 Verkehrsdienstverträge mit den ÖBB auf der Schiene zu finanzieren.

Westbahn-Chef Erich Forster kritisiert, dass die Abgeordneten falsch bzw. unzureichend informiert worden seien. Vonseiten der Westbahn heißt es weiters, dass Direktvergaben auf 15 Jahre nicht mehr erlaubt seien, da vorher Vergleichsangebote von Mitbewerbern eingeholt werden müssen. Die Westbahn hat wegen der Vergabe beim Bundesverwaltungsgericht (Bvwg) eine Überprüfung beantragt. Eine Entscheidung ist allerdings noch ausständig.

Statt der Direktvergabe auf 15 Jahre schlägt man vonseiten der Westbahn eine Notvergabe in der Ost-Region vor. Der Bahnverkehr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland soll, so Forster, auf mehrere Lose aufgeteilt werden. Für diese soll es dann extra Ausschreibungen geben, bei der sich auch die Westbahn bewerben kann.

Bei der Westbahn stellt man sich die Zukunft so vor, dass man den Bahnbetrieb übernimmt, die Züge jedoch der Staat besitzt und zur Verfügung stellt. Das habe den Vorteil, dass der Bund die Garnituren zu besseren Konditionen kaufen und finanzieren könne als die vielen verschiedenen Bahnunternehmen.

Würde das Bvwg der Westbahn Recht geben, müsse das Verkehrsministerium ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember den Bahnverkehr zunächst über eine Notvergabe sichern. In weiterer Folge wäre es dann notwendig, weitere Bewerbungen einzuholen und diese auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen, sagt Vergaberechtsspezialistin der Westbahn Kathrin Hornbanger.