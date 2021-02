Der türkis-grüne Hickhack um die Verlängerung der ausgelaufenen Notvergabe an ÖBB und Westbahn zur Aufrechterhaltung der Westbahnstrecke ist um eine Facette reicher. NÖ-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) erwarte sich von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) einen „Ordnungsruf“ an die ÖBB.

Gewessler hatte aber bereits am 7. Jänner den Antrag auf Verlängerung der Notvergabe an das Finanzministerium geschickt. Der Staat stütze andere Unternehmen in der Krise mit Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe. „Und das Gleiche brauchen wir auch für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs“, sagt Gewessler und fordert die Verlängerung der Notvergabe. Das Okay aus dem Finanzministerium blieb aber ohne Angabe von Gründen bisher aus. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) schweigt.

Sein Parteikollege Schleritzko warnt hingegen von einer „wahren Vertrauenskrise“ gegenüber dem öffentlichen Verkehr. Pendlerinnen und Pendler könnten durch Kürzungspläne der ÖBB stark betroffen sein. Jeder zweite Zug von St. Pölten zum Wiener Hauptbahnhof könnte wegfallen. In Amstetten gäbe es dann nur noch einen Zwei-Stunden-Takt, so Schleritzko. Damit sind die sechs Fernzug-Verbindungen, die in das „eigenwirtschaftliche Interesse“ der ÖBB fallen, wieder bedroht.

SP-Schnabl: "Gefährliche Entscheidung für Fahrgäste"

Dieter Dorner von der FPNÖ sieht in dem Streit die Schuld beim Finanzministerium. „Jeder Niederösterreicher soll wissen, dass die ÖVP und Gernot Blümel die alleinige Verantwortung dafür tragen, dass ihr Zug nicht mehr fährt“, so Dorner. Kritik hagelt es auch von SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl. Er hält ein reduziertes Zugangsangebot mitten in der Pandemie für „eine gefährliche Entscheidung für die Fahrgäste“.

Die ÖBB wolle den aktuellen Fahrplan jedenfalls bis 21. Februar garantieren, sagt VOR-Sprecher Georg Huemer. Die Westbahn will „falls keine Weiterbestellung erfolgt“ ihren Fahrplan ab 10. Februar reduzieren, kündigt der private Bahnanbieter auf der Website an. Durch das Auslaufen der Notvergabe gelte auch die wechselseitige Ticketanerkennung von ÖBB und Westbahn ab sofort nicht mehr. Westbahn-Tickets seien daher auch im VOR nicht mehr gültig. "Unsere Hoffnung ist, dass es in den nächsten Tage eine Lösung entwickelt, die im Sinne der Fahrgäste in der Region ist", sagt Huemer. Die VOR verzeichnete im letzten Lockdown einen Fahrgast-Rückgang von 40 Prozent. Im ersten Lockdown waren es noch 80 Prozent weniger Fahrgäste.

