Bewerbung für Berufs-Staatsmeisterschaft ab sofort möglich

„Austria´s next Challengers“ werden auch in diesem Jahr wieder gesucht. Eine Bewerbung für die österreichischen Staatsmeisterschaften Anfang Oktober (4. - 7.) in Wels und Ende November (23. - 26.) in Salzburg ist ab sofort und bis 30. Juni möglich. Interessierte können sich unter www.austrianskills.at für den Wettbewerb anmelden und sich über Beispielaufgaben und Details informieren. Das Angebot richtet sich vor allem an ambitionierte, junge Fachkräfte, die sich mit den Bestes ihres Fachs messen wollen. In 48 Berufen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Know-how und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

„Der Weg zu den Berufswelt- und Europameisterschaften ist mit höchster Akribie und einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft aber vor allem Leidenschaft zum Beruf verbunden. Unsere Experten unterstützen die Teilnehmer zielgerichtet mit ihren Erfahrungen und bereiten sie optimal auf die Herausforderungen vor“, erklärt Skills Austria Präsident Josef Herk.

2023 werden erstmals die Berufsfelder Verkehrs- und Raumplanung, Fleischerei und Motorradtechnik dazugenommen. „AustrianSkills“ bietet die Möglichkeit, in einem Wettbewerb gegeneinander anzutreten und bestmögliche Leistungen abzurufen. Teilnehmen darf grundsätzlich jeder. „Voraussetzung: Motivation, Begeisterung für den Beruf, physische und psychische Belastbarkeit und die Erfüllung aller formaler Kriterien“, erklärt Skills Austria-Geschäftsführer Jürgen Kraft.

Bundessieger fahren nach Frankreich

Die Staatsmeisterschaften bilden einen Zwischenstopp für die internationale Herausforderung. Die Besten der „AustrianSkills“ qualifizieren sich für die 2024 in Frankreich stattfindenden Berufs-Weltmeisterschaften „WorldSkills“ und die „EuroSkills“ in Dänemark ein Jahr später. Dabei dürfen die Alterslimits von 22 bzw. 25 Jahren nicht überschritten werden. Berufsspezifische Englischkenntnisse und die Unterstützung des Arbeitgebers sind ebenso Voraussetzungen für die Teilnahme.

Mehr Infos unter: www.skillsaustria.at