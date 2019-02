Die kreativsten niederösterreichischen Unternehmen, Geschäftsideen und Projekte? Die suchten riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, und die New Design University erstmals im Rahmen der Creative Business Awards.

Über 180 Einreichungen gab es. Die Jury bewertete Kreativität, Kundennutzen, Umsetzung und Qualität. Und: Die Top 25 wurden dann zur Preisverleihung nach St. Pölten geladen, wo es für die siegreichen Projekte in drei Kategorien jeweils 3.000 Euro in bar zu gewinnen gab.

Von Tischen, Licht und Design-Ideen

Wer es an die Spitze geschafft hat? In der Kategorie „Creative Business“ holten sich Christian Beran und Miguel Henz mit ihrem handbedruckten Tisch für ein Designhotel in Venedig, einer 6,4 Meter langen Tafel, die im Handsiebdruckverfahren zweifärbig als Spezialanfertigung dekoriert wurde, den ersten Platz.

In der Kategorie „Creative Idea/Start-Up“ schafften es zwei Projekte ganz nach oben: Sarah Kupfner und Markus Kautz mit "Licht bewegt Farbe", einem Projekt, bei dem die Bilder der Graffitti-Künstlerin Sarah Kupfner durch moderne Computertechnik animiert werden und so in Geschäftslokalen und Ausstellungen für Aufmerksamkeit sorgen und Alexander Kowatschitsch: mit "Polarlicht", einer neu entwickelten Technik, die es ermöglicht, eine Botschaft, die zuvor unsichtbar war, sichtbar zu machen.

Und: Der erste Platz in der Kategorie „Creative Student“ geht an Jacqueline Martinovic, Philipp Hesselberger und Janis Czapka mit ihrem Projekt "Wanne Scheibbs". Für das Allwetterbad in Scheibbs entwickelten die jungen Niederösterreicher und an der NDU-Studierenden ein komplett neues Design mit Ideen zur Bewerbung und Umsetzung.

Warum dieser Preis geschaffen wurde? „Wir haben den 1. Creative Business Award ins Leben gerufen, um Geschäftsideen und Geschäftsprojekte der niederösterreichischen Kreativwirtschaft vor den Vorhang zu holen. Wir wollen zeigen, wie aktiv und vielfältig die niederösterreichischen Unternehmen sind, da ihre Geschäftsideen der Motor für unsere Wirtschaft sind“, so Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl.

