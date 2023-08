Psychische Belastung bei Landwirten ist gestiegen

Dreiviertel der Landwirte geben an, dass die psychischen Herausforderungen und Anforderungen in den vergangenen Jahren generell mehr geworden sind. Dürre, Hagel, Frost oder Überschwemmung sorgen immer öfter zu gewaltigen Ernteausfällen. „Der damit verbundene Wetterstress in der Landwirtschaft ist groß, denn 80 Prozent des Ertrags hängen vom Wetter ab. Wir haben dies zum Anlass genommen, um die psychischen Belastungen bei Landwirten analysieren zu lassen – mit sehr deutlichen Ergebnissen“, sagt Kurt Weinberger, Vorstand der Österreichischen Hagelversicherung.

Besonders Bauern über 50 Jahre und mit Vorerkrankungen sind belastet

Acht von zehn befragten Bäuerinnen und Bauern geben an, dass Preisstürze für landwirtschaftliche Produkte und Ernteausfälle durch Hagel, Frost oder Schädlinge große Bedenken für sie darstellen. 82 Prozent sind deshalb zumindest teilweise von psychischen Belastungen, wie etwa anhaltender Müdigkeit, Zukunftsängsten und Schlafstörungen, betroffen.

„Auffällig ist, dass vor allem Landwirtinnen und Landwirte über 50 Jahre und jene, die angegeben haben, dass sich ihr Gesundheitszustand in den letzten Jahren verschlechtert hat, verstärkt von psychischen Belastungen betroffen sind“, so Thomas Pargfrieder, Senior Researcher des MARKET-Instituts. Nur 17 Prozent geben an, unter keinen psychischen Beschwerden zu leiden, heißt es bei der Präsentation der Umfrage.

Psychosoziale Beratung muss flächendeckend ausgebaut werden

Stress durch wetterbedingte Ernteausfälle, steigende Preise für Betriebsmittel oder Preisstürtze für landwirtschaftliche Produkte, gehören zum Alltag der meisten landwirtschaftlichen Betriebe. Die Umfrage zeigt dass psychische Belastungen bei den betroffenen Landwirtinnen und Landwirten immer öfter die Folge sind.

„Psychische Beschwerden müssen sichtbar gemacht und klar angesprochen werden, damit die betroffenen Bäuerinnen und Bauern die Unterstützung und den Zugang zu den Präventionsmaßnahmen erhalten, die sie brauchen“, kommentiert Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger das Ergebnis der Studie. Sie fordert einen Ausbau der psychosozialen Beratung, damit diese für Betroffene leichter zugänglich ist. Als Teil des LFI-Bildungsprojekts „Lebensqualität Bauernhof“ gibt es das bäuerliche Sorgentelefon, wo geschultes Personal sich um die psychischen Herausforderungen von Betroffenen annimmt.

v.l.n.r.: Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, Irene Neumann-Hartberger, Bundesbäuerin und vorsitzende der ARGE Österreichische Bäuerinnen und Thomas Pargfrieder, Senior Researcher des MARKET-Instituts, bei der Präsentation der Umfrage. Foto: ÖHV

Psychisches und körperliches Wohlbefinden seien maßgeblich für den Erfolg jedes landwirtschaftlichen Betriebs. „Unser Ziel muss es daher sein, die Ursachen für psychische Belastungen zu minimieren und gleichzeitig langfristige Unterstützungsmaßnahmen zu bieten. Dazu gehören sowohl Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel, eine permanente Weiterentwicklung des Versicherungsangebots in Kombination mit dem bewährten Public-Private-Partnership System zur betrieblichen Risikovorsorge, als auch rasche Hilfe im Schadensfall“, sagen Neumann-Hartberger, Pargfrieder und Weinberger. Dafür brauche es ein flächendeckendes Angebot für psychosoziale Beratung, appellieren die drei.