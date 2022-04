Wie man findet, wofür man brennt

Werbung

Man kann alles schaffen. Wenn man findet, wofür man brennt. Mit dieser Einstellung gingen am Samstag zahlreiche junge Menschen aus der Landesgalerie in Krems. Der heutige Unternehmer, Lehrer und Mentor Ali Mahlodji erzählte dort beim Raiffeisen-Jugendsymposium seine Lebensgeschichte: Die begann mit der Flucht aus dem Iran, einer Kindheit im Flüchtlingsquartier Traiskirchen und Schulabbruch. Nach mehreren Aushilfsjobs stieg der heute 41-Jährige zum Manager eines großen Unternehmens mit prall gefülltem Gehaltskonto und dickem Auto auf, ehe er Lehrer wurde und die Plattform "Whatchado" gründete. Heute coacht er Führungskräfte, gibt Jugendlichen Orientierung und hilft Menschen ihrem inneren Ruf zu folgen. "Wenn du wie ein Fisch dein eigenes Wasser findest, fällt es dir nicht mehr schwer, 24 Stunden am Tag zu schwimmen", verdeutlichte der Mann, den internationale Medien wohl nicht umsonst als "größten Motivator unserer Zeit" bezeichnen.

Beim von Puls4-Journalistin Corinna Milborn moderierten Jugendsymposium ging es um die Frage, wie sich junge Menschen engagieren und etwas verändern können. Die Antworten auf Fragen aus dem Publikum klangen aus Mahlodjis Mund ganz einfach. Wie man seine Passion findet, ist für ihn ganz klar: "Raus gehen und ausprobieren." Hinfallen sei normal. Als Kind habe man schließlich auch nur so gehen gelernt. Gleichzeitig vermittelt der Unternehmer und Mentor dabei das Gefühl, dass es notwendig sei, das zu suchen, was einen innerlich antreibt. Aus seiner Sicht haben alle Menschen, die heute in Österreich aufwachsen, die Pflicht sich einzubringen. Generationen zuvor hätten das nicht gekonnt.

Neben Ökonomie, Ökologie und Soziales im Blick

"Einfach getan" hat es auch Kosima Kovar. Vor vier Jahren gründete die ehemalige Schülerin Mahlodjis eine eigene Agentur für grünes Marketing "sgreening". An die jungen Menschen, die in Krems über Engagement diskutierten, appellierte sie, für ihre Zukunft einzutreten. Persönlich bedeutet das für die 26-Jährige, nachhaltig zu leben. Um zu verdeutlichen, wie dringend es ist, neben der Ökonomie auch die Ökologie und das Soziale im Blick zu behalten, hatte die ehemalige Studentin der Fachhochschule Wieselburg zahlreiche Fakten vorbereitet. Sie alle verdeutlichten zwei Dinge: dass es mehr Frauen in Entscheidungsfunktionen braucht und weniger Greenwashing, dafür mehr echtes Engagement. So verwies Kovar etwa darauf, dass es bei Naturkatastrophen 14 Mal wahrscheinlicher sei, dass eine Frau stirbt und dass Männer um 16 Prozent mehr CO2 produzieren als Frauen.

"Denken der jungen Generation hat höchste Relevanz"

Die Einbindung der Jugend ist auch für Raiffeisen NÖ-Wien ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie, betonte Holding-Obmann Erwin Hameseder bei dem Event. „Das Denken und Agieren der jungen Generation hat höchste Relevanz bei der Gestaltung und Entscheidung von wesentlichen Zukunftsthemen. Es freut mich daher ganz besonders, dass so viele junge engagierte Menschen unserer Einladung zur Vernetzung gefolgt sind“, betonte er. Für die Raiffeisen selbst gab er noch ein weiteres Ziel aus: Der Frauen-Anteil in der Führungsriege soll steigen.