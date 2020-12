NÖN: In Österreich fließen 60 Prozent des Online-Umsatzes an Amazon. Der größte österreichische Online-Händler ist Shöpping.at mit 9 Prozent Umsatzanteil. Warum ist Amazon so stark?

Claus Ebster: Das „Problem“ ist, dass Amazon das Online verkaufen über eCommerce über Jahre hin perfektioniert hat. Ein Kunde, der dort einkauft, schätzt die riesengroße Auswahl, profitiert von kurzen Lieferzeiten und einem sehr guten Kundenservice, wenn man zum Bespiel Produkte zurückgeben will. Das sind alles Faktoren, die aus Kundensicht für Amazon sprechen. Es ist nicht so, dass Kunden grundsätzlich nicht österreichisch oder regional kaufen möchten, oder dass das Angebot in Österreich so schlecht wäre. Es ist vielmehr, dass Amazon so gut ist, in dem was es macht. Amazon ist Pionier und hat lange Zeit Erfahrung im eCommerce. Auch die aktuellen Umstände berücksichtigen die großen Online-Player.

NÖN: Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, hat sehr klein begonnen und sich durch verlustreiche Jahren gekämpft. Jetzt ist er vor Bill Gates der reichste Mann der Welt. Wie hat er das geschafft?

Ebster: Jeff Bezos zog damals an die US-Westküste und hat gerochen, dass es diese Chance gibt. Ganz klein hat er als Internet-Buchhändler begonnen und sukzessive ausgebaut. Sein Konzept rund um den Onlineverkauf fand Anklang bei Förderern. Er erhielt Geldmittel. Dennoch war Amazon über viele Jahre hinweg nicht gewinnbringend und fuhr Verluste ein. Mit Hilfe von starken Zuwachsraten von Jahr zu Jahr, der Ausweitung des Sortiments, der Erschließung neuer Kundengruppen und mit Einführung des ‚Amazon Marketplace“ ging es in die Gewinnzone. Amazon ist ja viel mehr als ein reiner Online-Händler, sondern auch ein eCommerce-Anbieter für andere.

60 Prozent der Online-Umsätze in Österreich gehen an Amazon. Das Vermögen des Amazon-Gründers Jeff Bezos als reichsten Mann der Welt wird von "Forbes" im Jahr 2020 auf 113 Milliarden US-Dollar (94 Mrd Euro) geschätzt - das sind 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Unsplash/Austin Distel

NÖN: Das kürzlich von der WKÖ und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) präsentierte „Kaufhaus Österreich“ als neues Info-Portal zur Förderung von „Regionalem Einkauf“ und österreichischen Händler stand bei Opposition und Kunden schwer in der Kritik. Wie stufen Sie das „Kaufhaus Österreich“ ein?

Ebster: Ich würde dieses „Kaufhaus“ gerne sehr positiv einschätzen - seien wir optimistisch - es kann ja noch etwas daraus werden. Aber momentan sieht es nicht besonders gut aus. Es ist ja kein Marktplatz, es ist eigentlich eine Suchhilfe. Eine Suchseite, um zu Unternehmen zu kommen. Ich kann im Kaufhaus Österreich nicht wirklich kaufen, sondern es ist ein Schaufenster, wo ich sehen kann, welche Händler gibt es bzw. in dem ich Händler suchen kann. Die Frage ist, ob es wieder einen neuen Marktplatz unterstützt durch Kammer und Regierung geben muss. Es gibt ja schon Shöpping.at von der Österreichischen Post, das genau diesen Auftrag hat. Wieder einen neuen Marktplatz unter öffentlicher Beteiligung kann ich mir nicht so gut vorstellen. Das entspricht nicht der Dynamik des Internets. Aus Marketingsicht finde ich auch den Namen „Kaufhaus Österreich“ nicht besonders gelungen: Ein „Kaufhaus“ ist eine völlig veraltete Einzelhandelsform. Wie viele Kaufhäuser gibt es noch in Österreich oder international? Das Kaufhaus gehört sicherlich nicht zu den Neuerungen im Handel. Eine innovative Plattform „Kaufhaus“ zu nennen scheint mir daher ein bisschen absurd.

NÖN: Welche Qualitäten brauchen regionale Online-Händler wie Shöpping, um gegen Amazon zu bestehen?

Ebster: Shöpping wurde am Anfang auch belächelt. Die Plattform hat sich aber weiterentwickelt und durch die Corona-Pandemie sicherlich einen neuen Aufschwung bekommen. Im Moment sehe ich die Plattform positiver als das „Kaufhaus Österreich“. Mit der Post als Besitzer und starken Logistikpartner im Hintergrund hat es Shöpping sicherlich leichter als andere Mitbewerber. Ich finde, es kann nicht nur darum gehen Amazon nachzuahmen. Das wird schwierig sein. Sondern es gibt im Internet immer wieder Neuerungen. Man muss diese nur identifizieren und schauen, dass man vorne dabei ist – und nicht bei „alten Konzepten“ wie traditionellen Onlineplattformen ansetzen.

NÖN: Was wären Beispiele für Neuerungen und Chancen im Online-Handel?

Ebster: Bedingt durch die Corona-Krise gehen immer mehr Dienstleistungen ins Internet, die man nicht zwingend vor Ort erbringen muss: Beratungen, Therapien, Unterricht privater Institutionen, Trainings, Weiterbildungsangebote und graphische Dienste. Da gibt es ein breites Betätigungsfeld und einen Markt dafür. Für österreichische Startups ist das eine Chance auch über nationale Grenzen hinaus tätig zu sein. Das Internet ist ja transnational.

NÖN: Und wie können stationäre, regionale Händler mit Online-Riesen wie Amazon konkurrieren?

Ebster: Was Amazon weniger gut und leicht kann als stationäre Händler, ist das Thema „Omni-Channel-Marketing“. Das bedeutet, dass ein Unternehmen mehrere Vertriebskanäle hat und diese auch verknüpft. Ich kann zum Beispiel online bestellen und im Handel das Produkt abholen. Oder ein stationärer Händler kann im Geschäftslokal selbst digitale Angebote schaffen, die man nutzen kann. Das ist durch stationäre Händler eigentlich entstanden, und Amazon zieht hier nach mit stationären Geschäften. In diesem Bereich können kleinere Händler durchaus mit Amazon konkurrieren.

Vor kurzem bin ich durch Mödling gebummelt und habe mir angeschaut, welche Händler präsent sind. Ich war sehr beeindruckt, wie kleine Buchhändler verschiedenste Serviceleistungen anbieten und sehr kundenorientiert auftreten, auch andere Geschäfte, wie sie weihnachtliches Shoppen mit Liebe zum Detail fördern. Genau da könnte die digitale Komponente reinkommen, die noch unterstützt. Für regionale Anbieter wird sicherlich der stationäre Handel ein ganz wichtiger Standpunkt sein – weil für sie der direkte Kundenkontakt wichtig ist, es geht um persönliche Beziehungen. Das ist natürlich schwierig über das Internet zu schaffen. Aber das schließt nicht die Digitalisierung aus, um das darüber hinaus zu unterstützen.

NÖN: Speziell Elektronik oder Spielzeug wird gern und schnell beim großen Onlinehändler gekauft. Werden kleine Händler in diesen Branchen überleben?

Ebster: Ja, aber es kommt darauf an, was man will. Bei Spielzeug sehe ich auch eine Chance für kleinere, die ein besonderes Angebot haben, die Spielzeug, das pädagogisch wertvoll ist, oder ökologischen Prinzipien entspricht, führen. Und auch da geht’s wieder um den persönlichen Kontakt: Menschen, die darauf Wert legen, wollen auch mit dem Händler sprechen und kommunizieren. Das kann der regionale Handel natürlich besser als der große Onlinehandel.

NÖN: Es gibt eine Fülle an regionalen Onlineplattformen. Wird es hier künftig Konsolidierungen geben und profitieren dadurch nicht die Kunden?

Ebster: Es gibt solche Tendenzen. Aber es muss uns bewusst sein, dass die Stärke der kleinen Onlineplattformen daran liegt, dass sie besonders sind, dass sich sie abheben und sich von anderen differenzieren können. Mit großen Plattformen fallen diese Vorteile weg. Zugespitzt ist die Plattform immer besonders gut für den Plattformbetreiber. Das sieht man am Amazon Marketplace, der für Amazon ein riesengroßes Geschäft ist. Wenn man aber mit den Händlern dort spricht, sagen die eher, dass sie dort sein müssen, nicht weil sie wollen, sondern weil ihnen ohne diesen Absatzkanal Geschäft entgeht. Die sind nicht begeistert, dass sie dort sind. Das ist mehr Zwang und Notwendigkeit. Mit ihrer Präsenz auf Onlineplattformen wie Amazon verlieren kleine Händler ihre Autonomie in der Preisgestaltung und Produktpräsentation. Gerade für den kleinen Handel spielt aber die persönliche Überzeugung der Unternehmer eine große Rolle: Das, was man macht, dass man zu den Produkten steht und gerne Kundenkontakt hat. Das ist aber bei einem Amazon Marktplace nur schwer möglich. Allerdings stellt sich die Frage, ob man neben Amazon auch noch auf andere Online-Marktplätze gehen will. Die meisten Händler wollen das vermutlich nicht.

NÖN: Wie kann Niederösterreich den regionalen Online-Handel künftig fördern?

Ebster: Die Unterstützung durch Kammer und Politik ist schon wichtig, keine Frage. Es kommt aber immer auf die konkreten Maßnahmen an. Ich würde eher bei der Förderung von Internet-Startups anzusetzen als jetzt das „Kaufhaus Österreich“ oder ähnliche Plattformen weiter zu pushen. Die Kosten dafür sind ja sehr erheblich. Das große Problem bei der Plattform „Kaufhaus Österreich“ sind auch die fehlenden Qualitätskriterien, wie ein Händler auf die Plattform kommt oder eben nicht. Das Kaufhaus erinnert mich an eine Lieferservice-Plattform: Wenn man etwa nach etwas Spezifischem sucht, findet man alles möglich, aber nicht immer spezifisch das Gesuchte. Das liegt an mangelnden Kriterien, die festlegen, welche Händler in die Plattform aufgenommen werden und was als ihr Kernsortiment gilt. Das „Kaufhaus Österreich“ bietet daher Kunden wenig Orientierung. Trotzdem kann sich aber in Zukunft aber noch zu einem nützlichen Instrument entwickeln.