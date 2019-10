Die Versammlungen finden bei der Bodenabfertigungsfirma Celebi statt. Der Betriebsrat informiert die Mitarbeiter über eine bevorstehende Lizenz-Entscheidung des Verkehrsministeriums. Sollte Celebi mit Jahresende die Bodenabfertigungslizenz verlieren, droht dem Unternehmen das Aus.

Der Flughafen Wien empfiehlt Passagieren, den aktuellen Status ihres Fluges vor Reiseantritt bei ihrer Fluglinie zu überprüfen. Wegen den Betriebsversammlungen bei Celebi "kann es zu Verspätungen und Beeinträchtigungen bei folgenden Fluglinien im Flugverkehr kommen: Aegan, Aer Lingus, Air Arabia Maroc, Air France, Air Malta, British Airways, Egyptair, Ethiopian, Finnair, Flynas, Iberia, KLM, Level, Transavia, Turkish Airlines, UTAir, Vueling", heißt es in einem Hinweis auf der Flughafen-Webseite.

Die Entscheidung über die zweite Bodenverkehrslizenz steht kurz bevor. Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums sagte am Donnerstag, diese am 15. Oktober bekanntgeben zu können. Favorit für die Lizenz ist der Celebi-Konkurrent Swissport, der nach eigenen Angaben im Vergabeprozess erstgereiht wurde. In der EU müssen Flughäfen ab einer gewissen Größe einen zweiten Bodenverkehrsdienstleister haben.