Noch seien sowohl die Verkehrsprognose (plus drei bis fünf Prozent) als auch die Ergebnisguidance für das Jahr 2020 erreichbar, heißt es vom Flughafen Wien zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Aber: Wie sich das „Coronavirus-Phänomen“ auswirke, das sei aktuell noch schwer abschätzbar, so das Unternehmen. In vier bis sechs Wochen sollte eine genauere Einschätzung möglich sein.

Jedenfalls will der Flughafen zur Ergebnissicherung ein Sparpaket schnüren. Allerdings sei es bisher bei derartigen externen Schocks „nur vorübergehend zu Wachstumsdellen gekommen“, so der Flughafen.

Zwischen dem 1. Jänner und dem 27. Februar 2020 gab es bisher ein Plus von 9,8 Prozent bei den Passagieren gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres – allerdings war in den letzten Februar-Tagen eine starke Abschwächung zu spüren.

„Der Flughafen Wien wird zum Green Airport“

2019 stieg der Umsatz der Flughafen-Wien-Gruppe jedenfalls um 7,2 Prozent auf 857,6 Millionen Euro, das Nettoergebnis um 15,7 Prozent auf 175,7 Millionen Euro. Aufgrund dieses guten Ergebnisses „wird die Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende um 27,0 Prozent auf 1,13 Euro pro Aktie vorschlagen“, heißt es von Flughafen-Vorstand Günther Ofner.

Außerdem seien laut Flughafen Wien 2019 der Energieverbrauch um 16 Prozent und die CO2-Emissionen um 15 Prozent gegenüber 2018 gesenkt worden. „Der Flughafen Wien wird zum Green Airport“, so Flughafen-Vorstand Ofner dazu. Trotz der erwähnten Corona-Unsicherheiten wird für 2020 weiteres Wachstum erwartet.

2020 bringt auch einiges an Neuerungen für das Unternehmen: Im Mai eröffnet der Office Park 4, außerdem sollen im Lauf des Jahres 25.000 Personen in Wien-Schwechat beschäftigt sein.