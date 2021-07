TSA liefert Elektromotoren für Berliner U-Bahn .

Die Traktionssysteme Austria GmbH (TSA) mit Sitz in Wiener Neudorf in Niederösterreich wird die U-Bahn in Deutschlands Hauptstadt Berlin künftig mit Elektromotoren ausstatten. 4.500 Stück werden Unternehmensangaben vom Mittwoch zufolge in den nächsten zehn Jahren produziert und geliefert.