Lang ist er noch nicht im Amt, der neue Wienerberger Österreich-CEO Mike Bucher. Der 39-Jährige wechselte im Februar vom Dachspezialisten Prefa aus dem Bezirk Lilienfeld an den Rand von Wien nach Hennersdorf (Bezirk Mödling). Trotz der kurzen Zeit hat er beim Mauer- und Dachziegelhersteller aber schon einiges miterlebt. Zwei Ziegelwerke – im burgenländischen Rotenturm und im steirischen Fürstenfeld – wurden geschlossen. Kurz vor seinem Wechsel zu Wienerberger wurde Tondach Gleinstätten zu 100 Prozent übernommen und das Ziegelwerk Brenner in Kärnten gekauft.

Das war’s aber vorerst mit Zukäufen und Schließungen, verrät Bucher. Die Standort- und auch die Mitarbeiterzahl soll bis auf Weiteres nicht mehr verändert werden. Aktuell beschäftigt Wienerberger 500 Mitarbeiter in Österreich, 150 davon in NÖ. Acht Standorte und zehn Werke hat Wienerberger in Österreich. Markentechnisch stehen jedoch gerade im Wandbereich – die beiden NÖ-Werke Hennersdorf und Göllersdorf sind beides Mauerziegelwerke – noch Veränderungen an. Hier soll eine „klassische Zwei-Marken-Strategie“ gefahren werden. Die bestehende Marke Porotherm bleibt, die Marke Brenner wird als zweite Marke etabliert. Marken wie Porotop wird es künftig nicht mehr geben.

„Das Bewusstsein wird stärker.“ Wienerberger-Chef Mike Buchner zur Tendenz der Kunden zu Regionalität und Nachhaltigkeit

Deswegen will Wienerberger gerade in den beiden NÖ Werken von 2018 bis 2020 acht Millionen Euro investieren. Grund ist vor allem die Technik auf den neusten Stand der Dinge zu bringen – etwa auch, um künftig Brenner-Ziegel in NÖ produzieren zu können.

Länder-Umsatzergebnisse gibt Wienerberger traditionell keine bekannt. Der Konzern jedenfalls hat 2017 einen Rekord-Umsatz von 3,1 Milliarden Euro (plus fünf Prozent) erzielt. Nur so viel für Österreich: Für 2018 erwartet der studierte Betriebswirt Bucher ein Plus von drei Prozent im Wand- und ein ebenso großes Minus im Dachbereich.

Was Bucher ortet, ist eine höhere Sensibilität der Kunden für das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit. „Das Bewusstsein wird stärker“, so der Wienerberger-Chef – ähnlich wie bei Nahrung würden die Menschen mehr darüber nachdenken, was sie kaufen, und welche Schadstoffe dadurch ins Haus kommen könnten.

Sorgen bereiten Bucher die seit Jahren niedrige Sanierungsquote, der Fachkräftemangel und die Themen verdichteter Wohnbau in Städten sowie wenig Platz zum Bauen. „Wobei Niederösterreich da noch gesegnet ist.“ Auch der gegenwärtige Neubauboom werde spätestens 2020 ein Ende haben. „Das wissen wir aus den Genehmigungszahlen.“