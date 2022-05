WIFI bietet rund 4.000 Kurse im kommenden Bildungsjahr

Werbung

2021 wurden rund 300.000 Kurseinheiten für rund 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den WIFI Standorten in Niederösterreich abgehalten. „Damit ist das WIFI der größte Bildungsanbieter in Niederösterreich“, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker am Mittwoch. In Zukunft werde jedoch noch mehr Bedarf nach Bildungsangebot bestehen. „Wir haben einen Mitarbeitermangel quer durch Niederösterreich. Jede zehnte Stelle kann nicht besetzt werden. Mittlerweile müssen sich die Unternehmer bei den Mitarbeitenden bewerben“, ergänzt Ecker. Mit dem WIFI-Weiterbildungsangebot sollen wieder mehr Fachkräfte in die Betriebe gebracht werden.

Schwerpunkte auf Umwelt und Digitalisierung

„Fachkräfte werden in allen Branchen und Regionen händeringend gesucht“, bestätigt auch Michaela Vorlaufer, neue Sprecherin der Institutsleitung. Im 436 Seiten starken Kursbuch wird nun „Gutes bewährtes“, sowie Neues angeboten. Unter anderem bietet das Kursprogram Schwerpunkte zu Umwelt und Digitalisierung. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird das Kursbuch heuer auch in einer verringerten Anzahl aufgelegt – statt bisher 35.000 Stück wird es heuer nur eine Auflage von 10.000 Stück geben. Das Kursprogramm steht aber im vollen Umfang auch online (LINK) zur Verfügung.