Das WIFI NÖ blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Obwohl die Pandemie Mitte März den Präsenzkursbetrieb praktisch über Nacht ausgesetzt hatte, konnte auf einen intakten eLearning-Betrieb zurückgegriffen werden, der in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde.„Das WIFI hat 2020 bewiesen, dass es sowohl mit seinen Bildungsangeboten als auch mit der Wissensvermittlung am Puls der Wirtschaft ist – und das flexibel, modern und ständig in der Weiterentwicklung“, so Wirtschaftskam-mer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Insgesamt wurden 3.794 abgehaltenen Kurse mit 34.844 Teilnehmern abgehalten. Die Kundenzufriedenheit von 1,24 unterstreiche erneut die Position als Markt- und Qualitätsführer in der beruflichen Erwachsenenbildung. „Gerade in schwierigen Zeiten geht es um verlässliche Leistung. Trotz Herausforderungen und Einbußen konnte der Weiterbildungsbetrieb über weite Strecken aufrechterhalten werden“, ist WIFI NÖ-Kurator Gottfried Wieland stolz auf die Flexibilität aller Beteiligten.

Bildungsschecks kommen gut an

Fleißig genutzt werden die von der Wirtschaftskammer NÖ angebotenen Bildungsschecks. Niederösterreichischen Arbeitgeberbetriebe können den Scheck im Wert von 300 Euro einlösen, Ein-Personen-Unternehmen im Wert von 100 Euro.

2020 wurden rund 3.400 Bildungsschecks im Wert von 360.000 Euro eingelöst. Das ist ein Plus von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Neu im Vorjahr war der WIFI-Stammkundenbonus für 105 Firmen-Stammkunden. Eingelöst wurden 50 Bonus-Gutscheine im Wert von über 24.500 Euro.