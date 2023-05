Sommerferien: Kinder entdecken Berufe

Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren können in den Sommerferien im Rahmen der WIFI NÖ Kids Academy wieder verschiedene handwerkliche und kreative Berufe ausprobieren - an den WIFI-Standorten in St. Pölten, Mödling, Amstetten und Neunkirchen.

Die Interessierten werden mit Werkzeugen und unterschiedlichen Materialien arbeiten und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auf diese Weise können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige Berufe kennenlernen und am Ende den „miniMeisterbrief“ mit nach Hause nehmen.

Es wird in richtigen Werkstätten gearbeitet

„Die Kinder und Jugendlichen arbeiten in einer echten Werkstatt, in der während des normalen Kursbetriebes Meisterinnen bzw. Meister oder Lehrlinge ausgebildet werden. Angeleitet werden sie von echten Profis aus der Branche, die ihre Begeisterung an die jungen Menschen weitergeben“, erklärt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ).

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ergänzt: „Qualitätsvolle Ferienbetreuung ist uns in Niederösterreich ein besonderes Anliegen. Daher freut es mich sehr, dass im Rahmen der WIFI Kids Academy auch heuer wieder eine spannende und lehrreiche Ferienbetreuung angeboten wird.“

Berufe von Solartechnik bis Fahrradmechanik

Es werden Workshops zu verschiedenen Schwerpunkten abgehalten. Entdeckt werden kann zum Beispiel der Beruf der Solartechnik, der Fotografie, des Meisterfilmens, des Computerspiel-Programmierens und der Fahrradmechanik. Die Kinder und Jugendlichen können jeden Tag aus mindestens zwei unterschiedlichen Workshops wählen, die jeweils einen Vormittag dauern. „So hat jedes Kind die Möglichkeit, nach eigenem Interesse und Talent ein Programm zusammenzustellen“, sagt WKNÖ-Direktor-Stvellvertreterin Alexandra Höfer.

Die Workshops sind nach Altersgruppen eingeteilt: Es gibt Kurse für Acht- bis Zehnjährige und für Elf- bis Vierzehnjährige. Die Kinder und Jugendlichen können alle Berufe praktisch ausprobieren. Auch Werkstücke und Ähnliches werden im Rahmen der WIFI Kids Academy selbst hergestellt. Die Workshops finden von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr statt. Auch eine tageweise Anmeldung ist möglich.

Am Ende wartet der „miniMeisterbrief“

Im Kostenbeitrag von 30 Euro pro Tag sind die Verpflegung mit Mittagessen und die Arbeitsmaterialien enthalten. Am Ende jedes Workshops darf neben selbst kreierten Werkstücken auch der „miniMeisterbrief“ mit nach Hause genommen werden. Das gesamte Angebot und die Möglichkeit zur Anmeldung ist online unter www.noe.wifi.at/kidsacademy zu finden. Auch das WIFI-Kundenservice steht unter 02742/851-20000 zur Verfügung.

An folgenden WIFI NÖ-Standorten und in folgendem Zeitraum können die Kinder und Jugendliche die WIFI NÖ Kids Academy besuchen: