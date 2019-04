„Ziel der Europäischen Kommission ist es, allen EU-Bürgerinnen und Bürgern kostenlosen Internetzugang zu ermöglichen. Diese Initiative ist ein wesentlicher Beitrag dazu.

Aus diesem Grund hoffen wir auf zahlreiche Anträge von Gemeinden, Städten und Gemeindeverbänden, die sich um diese Förderung bewerben und damit kostenlose WiFi-Hotspots in öffentlichen Räumen wie Parks, Plätzen, Verwaltungen, Bibliotheken und Gesundheitszentren zu Verfügung stellen zu können“, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und EU-Landesrat Martin Eichtinger.

Gutscheinen für Geräte- und Installationskosten

„Die Bewerbungsphase ist mit dem Start am 4. April 2019 um 13:00 und dem Ende der Bewerbungsfrist am 5. April 2019 um 17:00 denkbar kurz. Umso wichtiger ist es, dass wir in Niederösterreich diese wichtigen 28 Stunden für eigenes gratis W-LAN nutzen“, so der EU-Landesrat.

Im Rahmen der Initiative finanziert die Europäische Kommission in Form von Gutscheinen Geräte- und Installationskosten der WiFi-Hotspots in der Höhe von je 15.000 Euro.

Anschließend sind die Gemeinden und Städte gefordert, die Kosten der Internetverbindung sowie Wartungs- und Betriebskosten der Geräte und Anlagen für mindestens drei Jahre zu übernehmen. Insgesamt steht europaweit für die WiFi4EU-Initiative ein Gesamtbetrag von 51 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Marktgemeinde Kaumberg konnte sich beim ersten Fördercall eine Förderung von 15.000 Euro abholen. „Die Initiative der EU ist sehr sinnvoll für unsere Marktgemeinde Kaumberg.

Durch die EU ist es uns möglich, dass wir gratis W-Lan für die Bürgerinnen und Bürger anbieten können. Ich kann den anderen Gemeinden und Städten nur empfehlen, sich bei diesem Fördercall zu bewerben“, so der Bürgermeister der Marktgemeinde Kaumberg, Michael Wurmetzberger.

27 Gemeinden aus NÖ haben bereits Gratis-WLAN durch EU erhalten

Die Initiative geht in die Verlängerung. Bereits im Herbst des Vorjahres nahmen 13.198 europäische Gemeinden, die Chance das kostenfreie WLAN für alle zu nutzen, wahr. 320 Gemeinden kamen aus Österreich. „27 Gemeinden aus Niederösterreich haben bereits gratis-WLAN durch die EU erhalten. Nun sind alle interessierten Gemeinden, die diese Aktion noch nicht genutzt haben, aufgefordert sich zu bewerben“, so Eichtinger.