Hälfte der NÖ-Industriebetriebe meldet „schlechte Geschäftslage“

Schwarzl fordert ein neues Kurzarbeitsmodell und den lange versprochenen Energiekostenzuschuss ll, um den gefährdeten Unternehmen zu helfen. „Jede weitere Verzögerung gefährdet Arbeitsplätze. Jede weitere Verzögerung gefährdet Unternehmen“, so Schwarzl in einer Aussendung. Außerdem wären die benötigten Hilfen eine wertvolle Investitionsstütze für die Betriebe.

Fast 50 Prozent der Industrieunternehmen geben an, dass ihre aktuelle Geschäftslage schlecht sei, was ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorquartal bedeutet. Damit sind die Zahlen sogar schlechter als zur Hochzeit der Corona-Pandemie. Auch eine geringe Auftragslage melden mehr als ein Drittel der Betriebe, für 43 Prozent sind die Produktionskapazitäten aktuell zu groß.

Produktionshindernis Nummer 1: Mangelnde Nachfrage

Eine unzureichende Nachfrage wird entsprechend als Produktionshindernis Nummer 1 angegeben, gefolgt vom Arbeitskräftemangel und den Lieferengpässen. „Mittlerweile sieht sich fast jedes dritte niederösterreichische Industrieunternehmen aufgrund der unzureichenden Auftragslage zu einem Abbau von Personal gezwungen“, sagt Schwarzl.

„Es ist höchste Zeit für ein neues Kurzarbeitsmodell und, dass der seit Weihnachten des letzten Jahres versprochene Energiekostenzuschuss II endlich umgesetzt wird und daraus Geld bei den Betrieben ankommt", fordert Helmut Schwarzl. Foto: Michael Schelberger, www.schelberger.at

Der Energiekostenzuschuss ll sei nicht nur eine Stärkung im internationalen Wettbewerb, sondern auch eine Maßnahme zur Beschäftigungssicherung. Ebenso möchte Schwarzl, dass Kurzarbeit wieder rasch und unbürokratisch ermöglicht wird. „Sie wäre für manche unserer Industriebetriebe auch jetzt wieder ein gutes Mittel, um den vielfachen Kostendruck auszugleichen und neue Stärke für den Wettbewerb zu gewinnen“, so der WKNÖ Spartenobmann.