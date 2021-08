Windräder und Photovoltaikanlagen zählen mittlerweile zum gewohnten Landschaftsbild in Österreich. Um das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 Strom zur Gänze aus erneuerbaren Energiequellen zu produzieren, braucht es den weiteren Ausbau. Denn in den letzten Jahren betrug deren Anteil an der Stromproduktion rund 77 Prozent.

Einen Schritt in diese Richtung stellt das „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ (EAG), das der Nationalrat im Juli beschloss, dar. Die große Rolle dieses Gesetzesbeschlusses streicht Bauernbund-Präsident Georg Strasser beim Besuch des Windparks in Pottenbrunn hervor: „Damit haben wir einen enorm wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität gesetzt. Die Landwirtschaft bietet durch die Bereitstellung von Flächen für die Anlagen das Fundament für den Ausbau erneuerbarer Energien“, unterstreicht Strasser.

Bauern werden zu Stromproduzenten

Mit Photovoltaikanlagen auf großen Wirtschaftsgebäuden werden Bauern zugleich zu Stromproduzenten. Besonders für Landwirte ergibt sich dadurch der Vorteil, dass der produzierte Strom wieder selbst für beispielsweise Stallbelüftungen verwendet werden kann.

Auf Freiflächen dürfen Anlagen mit einer Leistung über 50 Kilowatt nur auf Flächen mit der Widmung „Grünland-Photovoltaikanlagen“ errichtet werden. Landwirte können diese Flächen auch weiternutzen. So grasen vielerorts Schafe unter Photovoltaik-Panelen.

Auch für Landwirte eröffnet das EAG neue Möglichkeiten. Das Gesetz erleichtert die Gründung von Energiegemeinschaften. Dadurch können Bauern ihren nachhaltig produzierten Strom direkt an Verbraucher in der Umgebung verkaufen.

Windräder: Nachhaltig und auch Wanderziele

Von Windrädern verspricht sich Strasser auch Chancen für die Landwirtschaft. Denn Windräder würden durch die Pacht als zusätzliche Einnahmequellen für Bauern, die Flächen zur Verfügung stellen, dienen.

Dass Windräder nicht nur nachhaltig sind, sondern auch touristischen Mehrwert haben, betonen Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, und Stephanie Zündel, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Joglland-Waldheimat. „Windparke gehören zu unserer Region dazu“, erklärt Zündel. So seien Windräder imposante Wanderziele. Touristisch genutzt wird schon jetzt das Windkraftwerk in Lichtenegg. Mit der NÖ-Card können Besucher gratis in 60 Metern Höhe den Ausblick genießen.