Knapp 2,4 Millionen Nächtigungen hat es laut Hochrechnung der Statistik Austria in der aktuellen Wintersaison von November 2018 bis März 2019 in NÖ gegeben. Das sind um 83.100 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 1,6 Millionen Nächtigungen entfielen davon auf inländische Gäste. Bei den Ankünften gab es in diesem Zeitraum ein Plus von 6,6 Prozent auf 907.100.

„Ich bin mit den bisherigen Zahlen zur Wintersaison 2018/19 (November 2018 bis März 2019, Anm.) wirklich überaus zufrieden, vor allem wenn man auf die zum Teil sehr prekäre Schneelage am Hochkar zu Beginn des Jahres zurückblickt“, erklärt die zuständige Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (VP) gegenüber der NÖN. Gerade die durch die starken Schneefälle im Jänner 2019 verursachten Ausfälle in der Region Hochkar seien durch „sofortige Marketing-Maßnahmen“ auch „nahezu“ ausgeglichen worden, so die Landesrätin.