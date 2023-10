Skifahren wird wieder teurer, in NÖ kann man mit früher Buchung sparen

Schwünge im Schnee ziehen und gemütlich die Kulinarik auf den Skihütten in Niederösterreich genießen: Am Hochkar ist am Montag der erste Schnee gefallen, was bei vielen wohl die Vorfreude auf das Skifahren und das Snowboarden wecken wird. Für den diesjährigen Saisonstart peilen die niederösterreichischen Skigebiete wie gewohnt den 8. Dezember an. Ob es möglich sein wird, den Skibetrieb rund um Maria Empfängnis aufzunehmen, hängt jedoch von der Schneelage ab.

Trotz Inflation und Teuerung zeigen sich Vertreterinnen und Vertreter des Wintertourismusvor Beginn der neuen Saison österreichweit sehr zuversichtlich. Die Zahl jener Menschen, die einen Winterurlaub in Österreich planen, würde steigen, heißt es von der Österreich Werbung. Dort rechnet man für den kommenden Winter mit 20 Millionen potenziellen Gästen in Österreichs Wintertourismusgebieten. „Zeit, Lust und Geld für Winterurlaub sind ausreichend vorhanden. Österreich ist und bleibt bei inländischen wie ausländischen Gästen eine Top-Tourismusdestination“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP).

Allerdings rechnet sie damit, dass die Gäste heuer kürzer urlauben und weniger Geld für die Übernachtungen ausgeben. Niederösterreich wird das nicht so stark treffen wie die Gebiete im Westen des Landes: Sowohl heimische Wintersportlerinnen und -sportler als auch Gäste aus Ländern wie Ungarn, der Slowakei und Tschechien würden vor allem Tagespässe kaufen, sagt der NÖ-Bergbahnen-Geschäftsführer Markus Redl. Sobald die Bedingungen passen, werden auch die Gäste kommen, ist er überzeugt.

Ticketpreise: Früher buchen lohnt sich!

Bei den Tagespässen rechnet man österreichweit für die heurige Saison je nach Größe des Skigebiets mit Ticketpreisen zwischen knapp unter 40 Euro bis 75 Euro. Insgesamt würden die Preise um etwa 8 bis 13 Prozent ansteigen. Für die Skigebiete in Niederösterreich könne man solche Prognosen jedoch nicht aufstellen. Das sei laut Redl auf die flexiblen Ticketpreise zurückzuführen. Diese werden jeden Tag neu berechnet und richten sich nach der historischen sowie der aktuellen Nachfrage und dem Wetter.

Durch diese Regelung und die Onlinebuchung würde die Planung in den Skigebieten besser funktionieren. Skifahrer und Snowboarder bekommen dadurch auch die Möglichkeit, an günstigere Ticketpreise zu gelangen: Je früher man bucht, desto weniger bezahlt man für die Skipässe. So wäre es teilweise sogar möglich, Tickets um günstigere Preise als noch vor der Pandemie zu erwerben. Schnell sein lohnt sich auch bei Saisonkarten: Bis 31. Oktober gibt es diese Pässe noch zu vergünstigten Preisen.

Gerüstet für alle Fälle: NÖ Skigebiete setzen auf Zusatzangebote

Neben der Preissteigerung beschäftigt auch der Klimawandel die Vertreterinnen und Vertreter des Winter-Tourismus. Durch die technische Beschneiung könne man wärmere Tage gut überbrücken, sagt Redl. Um Schnee herstellen zu können, würde es aber dennoch einige kalte Tage und Nächte brauchen. Auch hier zeigt man sich seitens der NÖ Bergbahnen jedoch positiv: Derartige Kältefenster hätte es im November und Anfang Dezember immer gegeben.

Sollte der Schnee dennoch ausbleiben, würde man in Niederösterreich auf Zusatzangebote setzen. Bereits vergangenes Jahr wurde so etwa in Annaberg zur damals außergewöhnlich warmen Weihnachtszeit die Zipline geöffnet. Auch Winterwandern oder Mountainbiken wären laut der Tourismus-Staatssekretärin in ganz Österreich als Alternativangebote denkbar.