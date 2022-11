Grüne NÖ fordern Schneekanonen-Aus bis 2025

Werbung

In wenigen Wochen startet die Wintersaison auf den niederösterreichischen Pisten. Im Vorfeld fordert Grünen Landesparteichefin Helga Krismer, dass in den landeseigenen Skigebieten bis zum Jahr 2025 vollständig auf Schneekanonen verzichtet wird. Sie bringt auch einen entsprechenden Antrag in der Landtagssitzung am Donnerstag ein.

Arbeitsplätze an Winter- und Sommertourismus gebunden

„Der hohe Energie- und Wasserverbrauch und das krampfhafte Betreiben eines Wintertourismus ist aus der Zeit gefallen. Es werden diejenigen hinkünftig profitieren, die das Bergerlebnis nachhaltig und ganzjährig anbieten”, sagt Krismer. Sie schlägt vor, auf umweltfreundlichere Formen des Wintertourismus umzusteigen und den Ganzjahrestourismus in den Bergregionen zu stärken.

Damit die Arbeitsplätze im Tourismus in den betroffenen Regionen in Niederösterreich erhalten bleiben, brauche es aber ein Zusammenspiel von Winter- und Sommertourismus, kontert Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). „Ohne Schneekanonen gibt es keinen Wintertourismus, aber auch keinen Sommertourismus. Weil von einer Saison alleine können die Menschen und Betriebe nicht leben.” Betriebe wie Hotels, Skischulen, Skiverleiher aber auch Fleischhauer, Bäcker und weitere Lieferanten seien auf den Tourismus angewiesen. Würden diese Arbeitsplätze wegfallen, drohen Abwanderung aus den betroffenen Regionen und mehr Pendlerverkehr, so der Landesrat.

Wintertourismus macht 0,06 Prozent des NÖ Energiebedarfs aus

Die Grünen NÖ weisen darauf hin, dass die Schneekanonen “unnötig viel” Wasser und Strom verbrauchen. Für die Produktion eines Hektars Kunstschnee benötige man über 3.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr. „Bürgerinnen und Bürger haben oft kein Verständnis für den Energieeinsatz für Schneekanonen und Seilbahnen, während sie zu Hause Energie sparen”, erläutert Krismer. Aus dem Büro von Landesrat Danninger heißt es, dass der Wintertourismus in Niederösterreich 0,06 Prozent des gesamten Energiebedarfs des Landes ausmache.

Der größte ökologische Fußabdruck des Wintertourismus entstehe hingegen bei der Anreise. Und darum ist es umweltschonender, wenn der Gast aus Wien nach Niederösterreich – auch öffentlich anreist – als nach Salzburg, Kärnten, Tirol oder Vorarlberg mit dem Auto zu fahren”, betont Danninger. Außerdem verweist er auf die zwei Millionen Euro, die man bereits in energieeffiziente Schneekanonen und weitere Maßnahmen zum energieschonenden Liftbetrieb investiert hat.