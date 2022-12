NÖ Skigebiete starten ab 14. Dezember in die Wintersaison

Werbung

„Es schneit und wird deutlich kälter, das sind gute Voraussetzungen für die Vorbereitungsarbeiten“, freut sich Ecoplus Alpin Geschäftsführer Markus Redl. So starten die Hochkar Bergbahnen am 14. Dezember in die Saison, die Annaberger Lifte folgen am 16. Dezember, die Erlebnisalm Mönichkirchen plant aus heutiger Sicht den Betrieb mit 17. Dezember und die Ötscherlifte mit dem 23. Dezember aufzunehmen.

In den niederösterreichischen Wintersportgebieten setzt man vor allem auf Familien und Kinder. „Unsere Wintersportgebiete sind für tausende Kinder der Ostregion alljährlich der Erstkontakt zum Schneesport. Das wird auch heuer wieder so sein“, betont Landesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Am 14. Dezember wird die Saison mit dem “Österreichischen Schulskitag” und rund 1.000 Schülerinnen und Schülern am Hochkar eröffnet. Ein weiteres Highlight für Familien ist der “Kids Day” am 24. Dezember in den Skigebieten Hochkar, Ötscher, Annaberg und Mönichkirchen. An diesem Tag können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre nach Online-Voranmeldung gratis über die Pisten flitzen.

Seit 1. Dezember können Tages- und Mehrtageskarten für Hochkar, Ötscher, Annaberg und Mönichkirchen unter www.freundederberge.at bis zum jeweils geplanten Saisonende online gebucht werden.