„Wir kämpfen ums Überleben“

Tanzschulen sind von der Pandemie doppelt negativ betroffen: Zum einen mussten sie selber immer wieder schließen. Zum anderen fielen ihre Haupteinnahmequellen, Bälle und Hochzeiten, großteils aus. Trotzdem hört man von ihnen nur wenig. Vier niederösterreichische Tanzschulen schildern der NÖN, wie es ihnen in den letzten beiden Jahren ergangen ist.

Für Frank Koza von der Tanzschule Koza in Amstetten war der Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 eine „Wahnsinns-Katastrophe“. Denn 2020 hätte man das beste Betriebsergebnis erreicht, seitdem er die Schule von seinen Eltern übernommen hatte. Insgesamt 446 Tage war die Tanzschule seit Beginn der Pandemie geschlossen. Das wirkte sich natürlich auch auf die Anzahl der Kursteilnehmer aus: „Die Stammkunden konnten wir, Gott sei Dank, alle halten. Aber bei den Neukunden gab es einen Einbruch von rund 70 Prozent“, berichtet Koza.

Pro & Kontra Muss man heute noch Standardtänze lernen?

Der Tanzschule Völker in Krems geht es ähnlich: „Zwei Jahre kämpfen wir ums Überleben“, sagt die Besitzerin Doris Völker. Von der ursprünglichen Teilnehmeranzahl in ihren Kursen ist nur ein Drittel übrig geblieben: „Wir haben unsere langjährigen Stammkunden, die trotzdem weitermachen, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein“, meint Völker. Am meisten störe sie allerdings, dass ihre Sparte in der öffentlichen Debatte quasi nicht vorkommt. „Opernball – das wird besprochen, aber dass da die Tanzschulen dahinterstehen, wird nie gesagt.“

„Es war nicht klar, was wir dürfen und was nicht.“

Bernd Weninger erzählt, dass die Kunden, auch nachdem sie wieder öffnen durften, zunächst noch ausgeblieben sind. „Wer geht denn Anfang Juni nach einem Lockdown freiwillig in einen Tanzkurs? Das heißt, der erste Lockdown hat uns mindestens sechs Monate gekostet“, sagt Weninger. Er betreibt eine Tanzschule in Wiener Neustadt.

Für Jürgen Kranabetter, Standortleiter der Tanzschule Schwebach in St. Pölten, war das größte Problem die Planung. „Wir als Tanzschule haben zu Beginn nie gewusst, in welchem Teil der Verordnung wir wiederzufinden sind“, erzählt Kranabetter. Es sei deshalb am Anfang nicht klar gewesen, was man darf und was nicht. „Positiv ist, dass wir uns sehr intensiv mit alternativen Möglichkeiten beschäftigt haben“, sagt Kranabetter. Man habe während der Lockdowns Online-Tanzkurse angeboten, die auch von vielen Kunden gut angenommen wurden.

Die Pandemie hat die Tanzschulen also sehr hart getroffen. Sie hoffen deshalb alle, dass bald wieder Normalität einkehrt. Und wieder viele Gäste über ihr Parkett schweben.