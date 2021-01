Rauch ist gebürtiger Wiener und promovierte an der TU Wien in Physik. Ferber lernte er den Angaben der Presseaussendung zufolge Singapur kennen, als er dort ab 2005 Head of Asia Pacific der Palfinger AG war. Nach seiner Rückkehr nach Österreich übernahm Rauch 2015 die Geschäftsführung der Mechatronik Systemtechnik GmbH, einem Hersteller von Spezialmaschinen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Villach. Seither war er auch Mitglied des Aufsichtsrates der Erber AG. 2019/2020 begleitete Rauch den Verkauf der Erber Group an die niederländische Royal DSM Gruppe.