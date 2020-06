Aufgrund der Krise müssen viele Betriebe in allen Bereichen ihre Ausgaben senken, dass wirkt sich auch negativ auf die Zahl der Lehrstellen aus, die in Zukunft frei sein werden. Um einen Anreiz für die Unternehmen zu schaffen, auch heuer neue Lehrlinge aufzunehmen, hat die Bundesregierung heute einen Lehrlingsbonus von 2.000 Euro pro Lehrling angekündigt.

Laut Wirtschaftsbund Niederösterreich ist dieser eine "gute Investition in die Fachkräfte von morgen" und eine wichtige Unterstützung für ausbildende Betriebe. "Jetzt bei den Lehrlingen zu sparen wäre aber fatal, denn die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen“, sagt Wirtschaftsbund NÖ Landesobmann und WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker.

„Vor der Coronakrise hat uns vor allem der Fachkräftemangel in der Wirtschaft be-schäftigt“, erinnert Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus. „Dieses Problem ist jetzt in den Hintergrund getreten, aber nicht verschwunden. Wenn die Wirtschaft wieder voll anläuft, wird uns der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften wieder einholen."

Ein genereller Rückgang bei den Lehrlingen würde dieses Problem weiter verschärfen und das Comeback der österreichischen Wirtschaft nach der Coronakrise bremsen.