NÖ-Förderung für Digitalisierung wird stark nachgefragt

Im Juli startete die Neuauflage des Förderprogramms „digi4Wirtschaft“, das Unternehmen bei Investitionen in die Digitalisierung unterstützt. Eingereichte Projekte werden von einer Expertenjury beurteilt und im Anschluss von der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie abgewickelt. Ein einzelner Betrieb kann in Summe bis zu 38.300 Euro an Unterstützungsleistungen für Digitalisierungsprojekte erhalten. Bereits in den ersten 150 Stunden nach Start des Fördercalls wurden 150 Anträge gestellt.

Das Paket bietet drei Unterstützungsleistungen. Das Herzstück des Förderprogramms ist die „digi Investition“, die Investitionen bis 70.000 Euro mit einem Zuschuss in der Höhe von 50 Prozent und somit maximal 35.000 Euro fördert. Daneben gibt es noch Beratungsangebote wie den Workshop für erste Umsetzungsschritte „digi Kickstart“. Zusätzlich begleitet der „digi Assistent“ bei möglichen Digitalisierungsschritten. Die Beratungsleistungen werden mit bis zu 3.300 Euro unterstützt.

„Niederösterreichs Betriebe investieren seit Jahren in Digitalisierungsmaßnahmen und wie man jetzt sieht, sind sie bestens auf weitere Schritte in die digitale Zukunft vorbereitet. Wir freuen uns, dass diese gezielte Fördermaßnahme so gut angenommen wird. Unser Ziel ist mit gezielten Fördermaßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit der niederösterrichischen Betriebe zu beflügeln“ heißt es von Wirtschafts- und Digitalisierungslanderat Jochen Danninger und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Die Antragstellung ist seit 15. Juli 2022 über das Wirtschaftsförderungsportal möglich. Alle Informationen zum Impulsprogramm digi4Wirtschaft findet man unter folgendem Link: www.noe.gv.at/digi4wirtschaft