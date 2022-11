Wirtschaft Verbund und Borealis errichten Photovoltaikpark in Schwechat

Symbolbild Foto: Sophon Nawit/shutterstock.com

D er Versorger Verbund und der Kunststoffkonzern Borealis errichten in Schwechat, am Borealis-Standort, gemeinsam einen neuen Photovoltaikpark, teilten beide Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Dieser PV-Park sei bereits der zweite, der von den beiden Unternehmen gemeinsam geplant und realisiert wurde.