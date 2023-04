Zahl der Lehrlinge in NÖ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Werbung

Die Zahl der Lehranfänger in Niederösterreich ist im März weiter angestiegen. Ende März haben 5.537 junge Menschen eine Lehre in niederösterreichischen Lehrbetrieben begonnen. Im Jahr zuvor waren es 5.340 Lehrlinge, also beträgt der Anstieg etwa 3,7 Prozent. Auch die Zahl der weiblichen Lehrlinge ist gestiegen. Es sind nun 10 Prozent mehr als im Vorjahr. „Gerade in den aktuellen Zeiten, in denen es für unsere Betriebe schwieriger wird, ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist das eine gute Nachricht“, freut sich Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Auch die Gesamtanzahl der Lehrlinge ist im Vergleich zum März des Vorjahres gestiegen. Die meisten Lehrlinge mit 7.844 Lehrlingen gibt es im Gewerbe und Handwerk, gefolgt vom Handel mit 2.538 Lehrlingen und der Industrie mit 2.263 jungen Menschen in der Lehre. Auch die Zahl der Lehrbetriebe ist gewachsen. 40 Betriebe mehr als letztes Jahr bilden Lehrlinge in Niederösterreich derzeit aus. „Die Ausbildung von Lehrlingen bringt für viele unserer Betriebe einen großen Vorteil. Damit stellen sie sicher, dass sie schon früh jene Mitarbeiter für sich gewinnen können, die gut zum Unternehmen passen“ erklärt Ecker.

„Die Lehre ist ein wichtiger Baustein, damit unsere Unternehmer den Mitarbeitermangel erfolgreich meistern können. Daher werden wir auch zukünftig zahlreiche Maßnahmen setzen, um noch mehr junge Menschen für die Chancen und Möglichkeiten der Lehre zu begeistern“, so Wolfgang Ecker. Die digitalen Landkarten der WKNÖ leisten dazu einen Beitrag. Auf der Liste sind Betriebe angeführt, die eine Schnupperlehre oder Ferialpraktika anbieten. Durch das große Angebot können Jugendliche erste berufliche Einblicke sammeln und ihre Talente für verschiedene Berufe entdecken. Unternehmen haben außerdem den Vorteil, sich schon frühzeitig als interessanter Arbeitgeber bei Jugendlichen positionieren zu können.

Neues Projekt - Skills Up

Das neue Projekt „Skills Up“, initiiert von der WKNÖ, unterstützt Betriebe, die die Fähigkeiten ihrer Lehrlinge in den Bereichen Deutsch, Englisch, Mathematik, geometrisches Zeichnen oder Kommunikation weiterentwickeln möchten. Das Projekt ist eine Kooperation mit dem WIFI Niederösterreich. Die Lernunterstützung orientiert sich an den individuellen Bedürfnisse des Lehrlings. Nach einem individuellen Einstiegsgespräch werden die notwendigen Schulungsmodule und Schulungstage dementsprechend zugeteilt. Die Module können online und/oder in Präsenz absolviert werden. „Diese Initiativen sind wichtige Bausteine, um die Lehre als hochqualifizierte Ausbildung mit besten Zukunftschancen weiter in den Blickpunkt zu rücken. Damit die Lehre den Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, den sie verdient“, betont Ecker.

Mehr Infos unter: www.skills-up.at