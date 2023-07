Wirtschaft Zukunft für Jungunternehmen in NÖ schwer planbar

Die jungen Unternehmer und Unternehmerinnen bleiben vorsichtig bei der Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und halten die nächsten Jahre für schwer planbar. Foto: ShutterstockKomsan Loonprom

Werbung

D as aktuelle Ergebnis einer Umfrage der Jungen Wirtschaft (JW) Österreich zeigt: Die meisten jungen Unternehmen in Niederösterreich rechnen zwar nicht mit einer Verbesserung der aktuellen Wirtschaftslage, es gibt aber Hoffnung. Sie glauben an Verbesserung - wenn man an den richtigen Schrauben drehe.

Die Junge Wirtschaft (JW) Österreich fragt regelmäßig die Stimmungslage bei den niederösterreichischen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern ab. Das Ergebnis des Konjunkturbarometers, durchgeführt von dem market-Institut, zeigt: Die jungen Unternehmen bleiben vorsichtig bei der Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, sind jedoch etwas optimistischer als der Österreich-Durchschnitt. Bereits seit einem Jahr seien die jungen Betriebe in NÖ unverändert vorsichtig, fasst David Pfarrhofer, Vorstand des market-Instituts, die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturbefragung zusammen. Auch die nächsten Jahre halten die meisten für schwer planbar: 31 Prozent der Befragten rechnen mit einer Verschlechterung, 26 Prozent mit einer Verbesserung der Konjunktur. Damit sind sie optimistischer als der Österreich-Durchschnitt mit 23 Prozent, die eine Verbesserung erwarten, und 36 Prozent, bei denen das Gegenteil der Fall ist. Schlechte Ertragsaussichten Besonders die Kosten machen den heimischen Jungunternehmerinnen und Unternehmern Sorgen: 35 Prozent spüren nach eigenen Angaben stark, dass die Kundinnen und Kunden weniger kaufen. 51 Prozent gehen davon aus, dass sich die Kostensituation für sie selbst weiter verschlechtern wird. Für 38 Prozent wird sich die Ertragslage negativ entwickeln, weitere 43 Prozent gehen in der Folge auch von sinkenden Investitionen aus. „Ertragseinbußen sind für den Großteil der jungen Unternehmen die zentrale Herausforderung der kommenden Monate“, sagt Pfarrhofer. Auch Katharina Alzinger-Kittel, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft NÖ, bringt den Ursprung der aktuellen Stimmung auf den Punkt: „Die Ertragsaussichten sind bei den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern aufgrund der aufeinanderfolgenden Krisen und der hohen Inflation leider nicht besonders gut“. Katharina Alzinger-Kittel, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft NÖ sagt: „Mit einer Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden könnten die Betriebe deutliche Anreize setzen, den Arbeitskräftemangel zumindest teilweise abzufedern und Fachkräfte im Betrieb zu halten." Foto: Michaela Habinger Handlungsbedarf bei Steuern und Vereinbarkeit von Familie und Beruf Dennoch habe ein Großteil der jungen Betriebe eine klare Vision, wie sie die Zukunft gestalten wollen, nämlich 80 Prozent der Befragten. Das gebe Mut, betont Alzinger-Kittel. Größten Handlungsbedarf sehen die jungen Unternehmen bei den Steuern, beim Gesundheitssystem und bei der Bildung. Dass steuerliche Entlastung der beste Hebel sei, um der Wirtschaft zum Aufschwung zu verhelfen, würden die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer mit ihren Antworten bestätigen, meint Alzinger-Kittel. Trotz vorsichtiger Einschätzungen der wirtschaftlichen Zukunft bleiben junge Unternehmen wichtige Taktgeber für den Arbeitsmarkt: 19 Prozent der Befragten planen die Einstellung von Arbeitskräften in den nächsten Monaten. Bei der Lösung des Arbeitskräftemangels ist für 58 Prozent der jungen Betriebe die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf das Top-Thema. Für 52 Prozent müssen Überstunden steuerlich attraktiver werden. „Mit einer Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden könnten die Betriebe deutliche Anreize setzen, den Arbeitskräftemangel zumindest teilweise abzufedern und Fachkräfte im Betrieb zu halten“, so Alzinger-Kittel.