ecoplus betreute heuer 102 NÖ Betriebsansiedlungen und -erweiterungen

Damit wurden rund 1.700 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert, wurde am Montag Bilanz gezogen. 2020 waren es 92 Betriebe mit 654 Stellen. Zu den größten Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten zählen laut Aussendung die Ulrich Etiketten GmbH im Bezirk Korneuburg, die Schmidt Light Group im Bezirk Melk und die Hillman GmbH in Bruck a.d. Leitha.

Für 2022 befinden sich 447 Projekte in Bearbeitung. "Wenn davon nur ein Teil realisiert wird, entstehen im kommenden Jahr hunderte neue Arbeitsplätze in Niederösterreich", sagte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Entscheidend dafür sei aber auch eine gute Verkehrsinfrastruktur, "deshalb wird das Land Niederösterreich auch weiter auf die Umsetzung wichtiger Verkehrsprojekte wie des Lobautunnels und der S 8 (Marchfeld Schnellstraße, Anm.) drängen", meinte Danninger laut Landespressedienst.

Als größte Projekte des Jahres 2021 wurde unter anderem die Wiener Ulrich Etiketten GmbH genannt, die im Bezirk Korneuburg einen neuen Firmenstandort mit 200 Arbeitsplätzen errichtet. Die Schmidt Light Group, ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Portugal, erwarb das Stiegl-Areal in Loosdorf (Bezirk Melk). Die Hillman GmbH, ein Ingenieurbüro für Luftfahrttechnik, wird ihr Hauptquartier in den ecoplus-Wirtschaftspark Bruck an der Leitha verlegen. 2022 investiert ecoplus mehr als 58 Mio. Euro u.a. in thermische Sanierung und Erhöhung der Energieeffizienz in den 18 Wirtschaftsparks und in das Haus der Digitalisierung, das in Tulln errichtet wird.