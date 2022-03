Wirtschaftsbund macht sich für Entlastung der Betriebe stark

„Die Ukraine-Krise ist eine große Herausforderung, die uns langfristig beschäftigen wird“, ist Nehammer überzeugt. Umso wichtiger sei es, den aus dieser Entwicklung resultierenden Folgen aktiv gegenzusteuern. Nehammer versicherte: „Wir arbeiten bereits an zielgerichteten Maßnahmen.“ So habe die Regierung bereits ein 1,7 Milliarden Euro schweres Anti-Teuerungspaket geschnürt, das vor allem einkommensschwachen Familien hilft. Weitere Maßnahmen würden folgen.

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker begrüßt die Schritte und betont, dass eine Entlastung der Unternehmen dringend notwendig sei. Ecker: „Die Betriebe leiden vor allem an der enormen Steigerung der Energiepreise und müssen teilweise bereits die Produktion drosseln oder gar stoppen.“ Die Ukraine-Krise treffe nun insbesondere den Industrie- und Produktionssektor stark – das seien jene Bereiche, die relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen seien, aber jetzt vor enormen Belastungen stehen würden.

Wirtschaftslandesrat hofft auf zweite Breitband-Milliarde des Bundes

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger betonte gegenüber dem Bundeskanzler, dass es entscheidend sei, dass der Aufschwung der vergangenen Monate nicht gebremst werde: „In der aktuellen Krisensituation ist es wichtig, die Unternehmen weiter zu entlasten.“ Als Unterstützungsmaßnahme während der Ukraine-Krise habe das Land NÖ gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich eine Info-Hotline für Betriebe eingerichtet. Zusätzlich merkte Danninger an, dass der Breitbandausbau weiter entschieden vorangetrieben werden müsse. Dazu brauche es in den nächsten Tagen den ersten Fördercall zur zweiten Breitband-Milliarde des Bundes.

Dass die heimische Wirtschaft aktuell einem enormen Druck ausgesetzt ist, führt auch der Direktor des NÖ Wirtschaftsbundes Harald Servus an. „Wir müssen aber auch an die Konsumentinnen und Konsumenten denken, denen am Monatsende weniger im ‚Börserl‘ bleibt. Das wirkt sich auf die Konsumbereitschaft und gleichzeitig auf die heimische Wirtschaft aus“, so Servus.

"Betriebliche Covid-Tests haben sich als hilfreich erwiesen"

Zudem wurde im Rahmen des Arbeitsgesprächs über die Zukunft der betrieblichen Corona-Testungen gesprochen. „Die betrieblichen Covid-Tests haben sich in den vergangenen Monaten als äußerst hilfreich im beruflichen Alltag herausgestellt. Dadurch konnten Infektionen schnell identifiziert und eine möglichst sichere Arbeitsumgebung geschaffen werden“, so Servus. Diese wichtigen Erfahrungen im Pandemie-Management wurden Bundeskanzler Karl Nehammer für die weiteren Beratungen mit auf den Weg gegeben.