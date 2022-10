NÖ-Bruttoregionalprodukt hat sich seit 1950 verachtfacht

Werbung

75 Jahre NÖ Wirtschaftsförderung: Landesrat Jochen Danninger, die Leiterin der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie des Amtes der NÖ Landesregierung Kerstin Koren, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Geschäftsführer Hans Brantner von „Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbau“. Foto: NLK Pfeiffer

Vor 75 Jahren direkt am Eisernen Vorhang begannen Brantners Großeltern in Laa an der Thaya mit der Produktion von landwirtschaftlichen Kippern. Die damalige Lage in der Aufbauphase, an der tschechischen Grenze am "Rand des eigenen Markts", und der spätere EU-Betritt Österreichs mit Billig-Lohn-Konkurrenz in der Nachbarschaft waren einige der Herausforderungen, die das Familienunternehmen mit Hilfe der Wirtschaftsförderung des Landes Niederösterreich erfolgreich meisterte, erzählt Hans Brantner, Junior-Chef beim gleichnamigen Weinviertler Fahrzeugbauer, am Donnerstag vor Medienvertretern im Landhaus NÖ.

Mithilfe der Investitionsförderung des Landes NÖ errichtete Brantner kürzlich ein Endmontage-Werk und eine moderne, ökologische Beschichtungsanlage für 10 Millionen Euro. "Es geht nicht darum, das Risiko komplett dem Unternehmer abzunehmen. Aber bei Großinvestitionen oder auch Prototyp-Entwicklungen, die ein großes Risiko bergen, hilft jeder Euro. Die Investitionsentscheidung fällt einem dann leichter", sagt Brantner.

Seit 1950: Bruttoregionalprodukt hat sich verachtfacht

Der landwirtschaftliche Fahrzeugbauer ist eines von vielen NÖ-Unternehmen, die von der Wirtschaftsförderung des Landes NÖ profitiert haben. Die Wirtschahftsförderung wurde 1947 im NÖ-Landtag, damals noch im Palais NÖ in der Wiener Herrengasse, beschlossen. "Unsere Familienbetriebe haben sich dadurch exzellent entwickelt und sind auch international tätig", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Bei der Pressekonferenz zur "75 Jahre Wirtschaftsförderung in NÖ" im Landhaus in St. Pölten: Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Geschäftsführer Hans Brantner von Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbaugesellschaft m.b.H. in Laa a. d. Thaya (v. l. n. r.). Foto: NLK Pfeiffer

Die Förderaktionen haben die Wirtschaft angekurbelt und dem Land einen ordentlichen Innovationsschub gebracht. "Der Standort hat enorm profitiert. Niederösterreich hat sich vom reinen Agrar-Land zum erfolgreichen Industrie-, Digitalisierungsland und Forschungsland entwickelt."

Allein in den letzten 30 Jahren wurden in 170 Wirtschaftsförderaktionen 60.000 Anträge bewilligt und 1 Milliarde Euro Fördermittel ausbezahlt. Die sorgten wiederum für rund 15 Milliarden Euro Investitionen und regionaler Wertschöpfung. "Seit 1950 hat sich unser Bruttoregionalprodukt von 8 auf 75 Milliarden mehr als verachtfacht", sagt Mikl-Leitner.

Gleichzeitig habe sich die Zahl der unselbstständig Beschäftigen auf 660.000 Arbeitnehmer mehr als verdoppelt. Das Land NÖ werde auch in den nächsten 75 Jahren als "fairer und verlässlicher Partner" niederösterreichische Unternehmen unterstützen, verspricht Mikl-Leitner. "Wirtschaft ist ein Stabilitätsfaktor für die Menschen, darum wollen wir auch in Zukunft unseren Betrag leisten."

"Corona-Förder-Effekt": Investitionsrekord in 2021

Als "beeindruckende" Bestätigung für die Wirksamkeit von Förderungen sei auch wieviel Betriebe in der Corona-Pandemie investiert haben und nun "digitaler, flexibler und innovativer" sind. "8 Milliarden Euro wurden in NÖ im Jahr 2021 investiert. Das sind um 3 Milliarden Euro mehr als zum Vorkrisenniveau 2019 und gab es noch nie zuvor", sagt Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger. Dass Niederösterreich gut aufgestellt sei, zeigt auch das von Ökonom Christian Helmenstein prognostizierte Wachstum für das Jahr 2022 von 4 Prozent. "Wir stehen deutlich besser da als unser wichtigster Handelspartner Deutschland. Der Bundesrepublik wird eine Rezession vorhergesagt."

Unsicherheit: Ukraine-Krieg wirkt als Investitionsbremse

Als Investitionsbremse für Unternehmen wirkt der Ukraine-Krieg mit seinen Verwerfungen am Energiemarkt. "Viele Betriebe stoppen ihre Investitionen, aufgrund der hohen Energiepreise und der Teuerung. Es besteht die Gefahr, dass energieintensive Betriebe Europa verlassen und kleineren ihren Betrieb einstellen", warnt Danninger. Die 1,3 Milliarden Euro hohen Wirtschaftshilfen vom Bund für Unternehmen, unter anderem mit Energiekostenzuschuss, sei aus seiner Sicht nur ein erster Schritt.

"Wir brauchen einen Schutzschirm bis 2023, der möglichst alle Betriebe umfasst. Dadurch steigt zwar das Haushaltsdefizit deutlich nach oben, aber mir sind die Ausgaben viel lieber als Insolvenzen und die Folgen davon wie Arbeitslosigkeit", sagt Danninger.

Danninger sehe aber in der aktuellen Energiekrise "Licht am Ende des Tunnels", wenn "wir unsere Hausaufgaben erledigen". Europa werde mit dem Ausbau von LNG-Terminals und anderen Alternativen unabhängig vom russischen Gas werden. Ein erstes Terminal in Deutschland soll mit Anfang 2023 in Betrieb gehen und soviel Flüssiggas bringen, dass der Jahresbedarf Österreich gedeckt werde könnte.

"Die Preise werden aber auf einem hohen Niveau bleiben, aber leistbar", glaubt Danninger. Neben einer gezielten Wirtschaftsförderung des Landes NÖ appelliert der Wirtschaftslandesrat auch für eine Entkopplung von Gas und Strom auf EU-Ebene.

Brantner: "Man ist nur Passagier und darf keine Fehler machen"

Auch Hans Brantner und seinen Betrieb treffen die aktuellen Herausforderungen "sehr hart". "Die komplette Unsicherheit ist die größte Herausforderung. Man ist nur Passagier: Kann nicht agieren, sondern nur reagieren. Das ist für einen Unternehmer, der sich Ziele und Maßnahmen setzt, sehr schwierig. Man darf keine Fehler mehr machen", sagt Brantner. Zu den "energieintensiven Betrieben" zähle plötzlich jedes Unternehmen. Am Ende des Tages sei es aber entscheidend, ob sich der Kunde es leisten kann. "Wir müssen positiv denken und gemeinsam tätig werden - dann schaffen wir es", gibt sich Brantner optimistisch.