Eine Milliarde für NÖ Betriebe

Der nunmehr vierte Lockdown sowie die anhaltenden Einschränkungen hinterlassen in der heimischen Wirtschaft tiefe Spuren. Die COFAG – die COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes – soll helfen, diese Spuren soweit wie möglich zu minimieren. Der neue Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) legte nun eine erste Bilanz für 2021 vor: Der zufolge wurden an die Betriebe in Niederösterreich bis Anfang Dezember mehr als eine Milliarde Euro aus COFAG-Mitteln ausbezahlt oder rechtsverbindlich bewilligt, für weitere 524 Millionen Euro übernahm die COFAG die Haftung. Mehr als 150.000 Anträge wurden bereits genehmigt.

„Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hat die Bundesregierung von Anfang an darauf gesetzt, unbürokratisch und schnell zu helfen, wo es notwendig ist. Die Tatsache, dass wir in Österreich in den vergangenen zwei Jahren keine Insolvenzwelle hatten, ist nicht zuletzt auf die umfangreichen Wirtschaftshilfen zurückzuführen“, erklärt Brunner. Denn profitiert hätten vor allem Klein- und Mittelbetriebe.

Das meiste Geld überwies die COFAG als Ausfallsbonus. 400 Millionen Euro wurden ausbezahlt, mehr als 30 Prozent davon an Beherbergungsbetriebe und Gastronomie. Knapp dahinter folgt der Handel, auf den etwa 25 Prozent der ausbezahlten Summe entfiel. Einen großen Brocken machte auch der Umsatzersatz für den vierten Lockdown aus.

Hier wurden für November knapp 300 Millionen Euro ausbezahlt, für Dezember bereits 109 Millionen. Brunner verweist dabei auf die kurze Bearbeitungszeit: Bei sieben Tagen lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit für den November-Umsatzersatz, beim Ausfallsbonus waren es neun Tage. Brunner dankt hier vor allem der Finanzverwaltung und den Ämtern in Niederösterreich und verspricht: „Wir werden diesen Weg fortsetzen und den betroffenen Betrieben weiter unter die Arme greifen.“