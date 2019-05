Auf Nominierung des Wirtschaftsbundes ist Unternehmensberater Alfred Harl aus Klosterneuburg neuer Bundesobmann der Sparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Harl seit 1980 Chef seines Beratungsunternehmens

Alfred Harl ist Unternehmer und führt seit 1980 das Beratungsunternehmen Harl Consulting in Klosterneuburg, das sich auf Unternehmensorganisation und -restrukturierung spezialisiert hat. Harl bringt umfangreiche Erfahrungen aus leitenden Funktionen im In- und Ausland mit. Seit 2005 ist er für die Wirtschaftskammer Niederösterreich tätig und hat 2007 die Aufgabe des Fachverbandsobmanns der UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationsdienstleistung) übernommen. Darüber hinaus ist er in internationalen Verbänden und Dachorganisationen tätig.

Digitalisierung, Breitbandausbau und Steuerfairness

„Ich freue mich sehr, dass ich diese Funktion übernehmen und meine langjährigen Erfahrungen einbringen kann. Gemeinsam mit den Unternehmen werde ich unsere Berufe für die Zukunft stärken und weiterentwickeln“, sagt Alfred Harl. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sieht er vor allem im Bereich Digitalisierung - von Förderprogrammen für Klein- und Mittelbetrieben, über Breitbandausbau, Steuerfairness bei Digitalsteuer bis hin zur Gewinnung von Fachkräften für Digitalisierungsjobs.

Vertretung für 130.000 Unternehmen

Die Sparte Information und Consulting vertritt österreichweit rund 130.000 Unternehmen aus den Branchen Information, Kommunikation und Beratung, die rund 233.000 Arbeitnehmer beschäftigen und mit einer Wertschöpfung von 75 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.