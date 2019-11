WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl gratulierte dem neuen Vorsitzenden und bedankte sich bei Jochen Flicker für sein langjähriges Engagement. Auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Landesvorsitzenden freut sie sich: „Unser Wirtschaftsstandort braucht junge Unternehmen, und die Wirtschaftskammer braucht Funktionäre, die mitten im Leben stehen und sich entsprechend einbringen.“

Zwazl bezeichnete diese Neuwahl als richtungsweisend für die kommenden Jahre und setzt weiterhin auf aktive Mitarbeit und offenen Meinungsaustausch.

Past: "Will zu wichtigen Themen gehört werden"

Mathias Past wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Unternehmensberater aus Moosbrunn (Bezirk Bruck/Leitha) geht mit großer Motivation an seine neue Aufgabe heran. Neu im Vorstand sind als Stellvertreter der Kremser Stefan Seif und der Wiener Neustädter Martin Freiler. „Wir wollen uns als Team gegenseitig zu Höchstleistungen anspornen und immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer haben“, so Past.

Er will in der kommenden Periode den Mitgliedern einen klaren Nutzen bieten und als Keyplayer in der WKNÖ zu wichtigen Themen gehört und gefragt werden. Auch sieht er die Junge Wirtschaft NÖ als Innovationsführer und Vorreiter bei zukunftsorientierter Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Umwelt.

Der scheidende Vorsitzende, Hafnermeister Jochen Flicker, hat sich in den vergangenen drei Jahren als Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Niederösterreich intensiv für die Weiterbildung der Funktionäre und das Thema Lehrlingsausbildung eingesetzt. Ein Höhepunkt in seiner Funktionsperiode war die Feier zum 50. Bestandsjubiläum der Jungen Wirtschaft NÖ im Jahr 2018.

Die Mitglieder des neuen Landesvorstands: