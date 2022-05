Jochen Danninger: „Export ist und bleibt blau-gelber Wachstumsmotor“

Werbung

NÖN: Sie sind sehr viel in Niederösterreich unterwegs, Sie besuchen Betriebe und sprechen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern des Landes. Wie ist die Stimmung unter den Wirtschaftstreibenden? Bestätigen Sie den Aufwärtstrend?

Jochen Danninger: Trotz Lockdown ist die Wirtschaft in Niederösterreich um 4,5 Prozent gewachsen, 2021 war also ein konjunkturell starkes Jahr für unser Bundesland. Acht Milliarden Euro haben unsere Betriebe 2021 in den Standort investiert, so viel wie überhaupt noch nie zuvor. Wir sind also besser durch die Krise gekommen als viele andere Regionen Europas.

Mit dem Angriffskrieg Russlands ist die Unsicherheit aber wieder gestiegen. Der Krieg produziert weltweit Verlierer, die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft mussten bereits deutlich nach unten geschraubt werden. Und trotzdem ist das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Niederösterreich weiterhin groß. Vor wenigen Wochen hat sich der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim entschieden, ein Werk in Bruck an der Leitha zu errichten. Mit 1,2 Milliarden Euro und 800 neuen Arbeitsplätzen ist das die größte Ansiedelung in der Geschichte unseres Bundeslandes. Weiters errichtet Ankerbrot mit 30 Millionen Euro in Lichtenwörth die größte Bäckerei Österreichs. Wer solche Investments tätigt, blickt trotz aller Herausforderungen mit Optimismus und Vertrauen in die Zukunft.

Sie haben den Ukrainekrieg erwähnt – mit welchen Folgen für die Wirtschaft in Niederösterreich muss man rechnen?

Danninger: Wie groß die Auswirkungen schlussendlich wirklich sein werden, hängt stark vom weiteren Verlauf des Krieges ab. Aktuell gehen die Wirtschaftsforscher für NÖ weiterhin von einem soliden Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent auch im aktuellen Jahr aus. Die ersten Folgen spüren wir alle bei den stark gestiegenen Energiepreisen, die für Menschen und Betriebe gleichermaßen eine große Belastung sind. Langfristig müssen wir unsere Abhängigkeit von den russischen Rohstoffen, vor allem bei Gas, reduzieren. Wir unterstützen daher unsere Betriebe dabei, sich – wo es möglich ist – noch nachhaltigerund energieeffizienter aufzustellen.

Was macht den Standort NÖ für Betriebsansiedelungen so attraktiv?

Danninger: Hier wirken viele Maßnahmen zusammen: Einerseits bieten wir in Niederösterreich bestmögliche Rahmenbedingungen, topmoderne Infrastruktur und ein wirtschaftsfreundliches Umfeld. Dabei können wir mit den 17 Wirtschaftsparks, die unsere Wirtschaftsagentur ecoplus im ganzen Land betreibt, ebenso punkten wie mit den vier Technopolen, an denen praxisorientierte Spitzenforschung betrieben wird. Gleichzeitig ist es uns besser als vielen anderen Regionen gelungen, Wirtschaft und Umwelt in Balance zu halten. Unsere hohe Lebensqualität ist für viele internationale Unternehmen ein wichtiges Kriterium bei der Standortwahl, und nicht zuletzt setzen gerade in Krisenzeiten viele Betriebe bei der Standortsuche ganz besonders auf Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit – und hier spielt Niederösterreich in der obersten Liga.

Und welche Rolle spielen die blau-gelben Unternehmen am Weltmarkt?

Danninger: Der Export ist und bleibt der blau-gelbe Wachstumsmotor. Jeder zweite Euro, der in Niederösterreich erwirtschaftet wird, und jeder vierte Arbeitsplatz stehen mit den Exporten in Verbindung. Für eine kleine Volkswirtschaft wie unsere und für viele unserer Unternehmen ist der Export daher unerlässlich. Nach einem pandemiebedingten Einbruch liegen wir wieder auf VorkrisenNiveau. Exportorientierte Unternehmen haben sich wesentlich schneller von der Krise erholt als viele andere. Allerdings hat der Krieg in der Ukraine natürlich auch Auswirkungen auf unsere Exportwirtschaft. Daher ist es umso wichtiger, dass sich unsere Exportwirtschaft weiterhin sehr breit aufstellt und wir uns nicht auf einzelne Märkte verlassen.

Wie weit ist NÖ auf dem Weg in die digitalisierte Zukunft?

Danninger: Zahlreiche Betriebe haben die Pandemie genutzt, um ihre Prozesse und Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Auch der Mitarbeitermangel führt dazu, dass immer mehr Betriebe in unserem Bundesland auf Automatisierung und Digitalisierung setzen. Wir unterstützen unsere Betriebe dabei umfassend. Vor allem mit dem Haus der Digitalisierung, das wir bis 2023 in Tulln errichten, schaffen wir einen international viel beachteten Leuchtturm, der für Betriebe und Menschen, die die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen wollen, eine Anlaufstelle sein wird.

Große Sorgen bereitet den Wirtschaftstreibenden nach wie vor der Mangel an Fachkräften. Wie kann man gegensteuern?

Danninger: Vor ein paar Monaten haben wir noch vom Fachkräftemangel gesprochen, mittlerweile müssen wir aber von einem Mitarbeitermangel quer durch viele Branchen sprechen. Das ist eine ganz große Herausforderung für ganz Österreich, vor allem weil immer mehr geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. Leider gibt es dafür keine Patentlösung, wir müssen da auf vielen unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Im Hochtechnologie-Bereich kann das zum Beispiel die verstärkte Beschäftigung von hochqualifizierten Schlüsselarbeitskräften aus dem Ausland sein, sogenannten Expats.

Ecoplus unterstützt hier Schlüsselkräfte aus dem Ausland, in Niederösterreich anzukommen. Darüber hinaus erarbeiten Ecoplus und die WKNÖ ein Programm, um gerade kleinere Betriebe zu unterstützen, neue Mitarbeiter effektiver anzusprechen und bestehende Arbeitskräfte länger an den Betrieb zu binden. Die größten Hoffnungen müssen wir aber weiterhin in die Lehre setzen und noch mehr junge Menschen dazu motivieren, einen zukunftssicheren Lehrberuf in NÖ zu ergreifen.