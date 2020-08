Die Regionen nachhaltig stärken und den Sommertourismus ankurbeln – dieses Ziel hat sich das Land vor rund zehn Jahren gesetzt. Dazu wurden die Bergbahnen in Annaberg, Göstling-Hochkar, Lackenhof-Ötscher, Mönichkirchen-Mariensee und St. Corona am Wechsel in eine gemeinsame Gesellschaft zusammengeführt. In die Regionen um die Lifte wurden seither 82 Millionen Euro investiert – Geld, das sich lohnt, wie eine Studie nun zeigt.

Die Bergbahnen sind in den sieben Standort-Gemeinden der Studie zufolge ein echter Wirtschaftsmotor: Insgesamt bringen sie, Christian Helmenstein vom Economica Institut zufolge, 1.358 Jobs. Das entspricht etwa jedem dritten Arbeitsplatz in der Region. Auch für die regionale Wertschöpfung sind die Bergbahnen und ihre Tourismus-Attraktionen von Bedeutung: Jeder vierte erwirtschaftete Euro ist mittelbar oder unmittelbar auf die Bergbahnen zurückzuführen, sagt Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko.

„Insgesamt zeigt unsere Analyse mit Blick auf vergleichbare Gemeinden, dass in den Standortgemeinden die Arbeitslosigkeit auf niedrigerem Niveau und der Anteil der Beschäftigten im Tourismus um vier Prozentpunkte höher ist“, erläutert Studien-Autor Helmenstein, betont aber gleichzeitig, dass die Abwanderung in den Gemeinden dadurch nicht eingedämmt werden konnte.

Das Ziel, den Sommertourismus anzukurbeln, ist gelungen: „Heute präsentieren sich die ehemals reinen Skigebiete das ganze Jahr hindurch als Top-Freizeit- und Naherholungsgebiete – die Transformationen in attraktive Ganzjahresdestinationen ist gelungen“, freut man sich bei der NÖ-BBG.

Heuer boomen die alpinen Attraktionen

Einen echten Boom erfahren die alpinen Attraktionen gerade im Corona-Sommer, in dem Auslandsreisen nur eingeschränkt möglich sind. Die neue Zipline am Annaberg war ein echter Publikumsmagnet. Auch die Familienarena in St. Corona am Wechsel war gut besucht, und bei der Sommerrodelbahn „Corona Coaster“ gab es extreme Steigerungen bei den Besucherzahlen, meint Tourismus-Landesrat Jochen Danninger.