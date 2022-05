Ecker: "Es weiß keiner, was uns im Herbst erwartet"

Werbung

"Service ist und bleibt zentral für die Landeskammer", sagte WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer im Rückspiegel der Pandemie-Jahre 2020 und 2021 vor rund 100 Delegierten im sogenannten Wirtschaftsparlament. Die Versammlung mit WKNÖ-Präsidium, Spartenvertretern und Bezirksobmännern bzw. -obfrauen nahm den Geschäftsbericht der Interessensvertretung zur Kenntnis und bekundete mit rund 40 Anträgen die inhaltliche Ausrichtung der Kammer für das nächste Jahr.

WKNÖ setzt auf Rechtssicherheit für Mitglieder

Während der Pandemie habe die Wirtschaftskammer NÖ versucht, ihre rund 40.000 Mitgliedsbetriebe "im Rahmen unserer Möglichkeiten" zu unterstützen, "durch die Pandemie zu navigieren", sagt Schedlbauer und betonte dabei die Grundausrichtung der Kammer: "Wir haben immer den Anspruch nur rechtssichere Informationen unseren Mitgliedern zu geben, und sich nicht an Mutmaßungen zu beteiligen." Mit Hilfe von Förderprogrammen und den WKNÖ-Hotlines sollen die Mitglieder immer auf den neuesten Stand gebracht werden. Im Einklang und Kooperation mit dem Land NÖ sei die Zielstrategie die Stärkung Niederösterreichs als Exportland, so Schedlbauer.

Gemeinsam wurden von der Wirtschaftskammer NÖ in den Jahren 2020 und 2021 rund 57 Millionen Euro für Unterstützungsmaßnahmen rund um Corona ausgegeben. Schedlbauer hob die Abwicklung des Härtefallfonds mit 350.000 Anträgen in NÖ hervor, womit 404 Millionen an Bundesmittel an NÖ-Unternehmen überwiesen wurden. Die WKNÖ-Zeitung sei auf ein Magazin umgestellt worden und die kammereigenen Social Media-Auftritte werden weiter ausgebaut. Beim Personal verschlankte sich die WKNÖ leicht um 19 Köpfe. "Wir besetzen Positionen dort nach, wo es notwendig ist", sagt Schedlbauer.

Worst-Case-Szenario: Pandemie im Rückblick "Kindergeburtstag"

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, der seit genau zwei Jahren dem WKNÖ-Präsidium vorsteht, unterstreicht die Bedeutung des dualen Systems von Kammermitarbeitern und Funktionären. "Die letzten zwei Jahre ohne das System der Wirtschaftskammer: ich mag mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre." Mit Blick auf einen nebulösen Corona-Herbst, den Krieg in der Ukraine und der steigenden Inflation malt Ecker herausfordernde Zeiten an die Wand. "Es weiß keiner, was uns im Herbst erwartet. Wenn das alles zusammenkommt und sich verschärft, dann war die Pandemie ein Kindergeburtstag."

Die Personalnot fordere viele Betriebe. Jede zehnte Stelle könne derzeit nicht mehr besetzt werden. Das koste der NÖ-Wirtschaft 400.000 Euro pro Jahr bzw. bis zu einem Prozent BIP-Wachstum. "Wir werden für Lösungen kämpfen, aber wir werden nicht alles lösen können", sagt Ecker. An großzügige, auch damals notwendige Wirtschaftshilfen dürfe man sich jedenfalls als Unternehmerin bzw. Unternehmer aber nicht gewöhnen, gibt Ecker zu Bedenken. "Irgendwann müssen wir wieder in die Selbstverantwortung zurückkommen. Es wird nicht so sein, dass wir immer wieder Unterstützungsleistungen bekommen", so Ecker.

Mit Blick auf das Unternehmertum in NÖ, die gute Zusammenarbeit mit Land NÖ und Sozialpartner, aus der viele Synergieeffekte entstanden und Doppelgleisigkeiten eliminiert wurden - wie zum Beispiel die gemeinsame Gründerinitative von WKNÖ mit rizup oder die Corona-Schnelltests Aktion mit der AKNÖ - gibt sich Ecker dennoch optimistisch und hoffnungsvoll. Neben Themen wie Vereinbarkeit Familie und Beruf, RWR-Karte stellt Ecker besonders die Lehrlingsausbildung als entscheidenden Zukunftsfaktor für Betriebe ins Rampenlicht: "Betriebe, die eine starke Lehrlingsausbildung haben, haben die wenigsten Probleme", sagt Ecker.

Danninger: WKNÖ als "Maschinenraum des Unternehmertums"

Als "Maschinenraum des Unternehmertums" bezeichnet Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger das Wirtschaftsparlament und die Wirtschaftskammer NÖ und bedankt sich bei den Unternehmerinnen und Unternehmern für ihre "Engagement, Flexibilität und Kreativität". Das habe dafür gesorgt, "dass Niederösterreich besser durch die Krise gekommen ist als andere Bundesländer." Allein im konjunkturellen starken Jahr 2021 seien acht Milliarden Euro investiert worden (2019: 5 Milliarden Euro). Er sei angetreten, um die "starke Stimme der Wirtschaft in NÖ" zu sein. "Dem Anspruch kann ich nur gerecht werden, wenn Land, WKNÖ so wie bisher gemeinsame Aufgaben angehen und Lösungen erarbeiten."

Inflation auf 40-Jahres-Hoch

Der Angriffskrieg Russlands habe jedoch die Euphorie schnell gebremst, sagt Danninger. "Steigende Inflation, steigende Energiekosten, die höchste Inflation in den vergangenen 40 Jahren und der Peak ist leider immer noch nicht erreicht", so Danninger. Die Inflation könne heuer auf acht Prozent anwachsen, sagen Experten. "Darauf müssen wir uns vorbereiten."

Im Rückblick verweist Danninger aber auf die Leistungen und Errungenschaften der NÖ-Wirtschaft, die im Schulterschluss von Land NÖ und WKNÖ entstanden sind: Als erstes Bundesland in der Pandemie ein Hilfs- und Konjunkturparket mit 229 Millionen Euro, über 1.100 Förderungen im Bereich der Digitalisierung mit Digi4Wirtschaft und die Aussetzung des Interessentenbetrags drei Jahre in Folge. "So wurden 20.000 Betriebe mit 30 Millionen Euro entlastet."

Attraktiver US-Markt: NÖ soll Exportland werden

Danninger betont, dass Niederösterreich zum Exportland ausgebaut werden soll. Jeder zweite Euro und jede vierte Arbeitsplatz hängen vom Export ab. Bei einer Amerika-Reise mit einer 60-köpfigen NÖ-Delegation habe man den US-Markt als fünft wichtigster Absatzmarkt mit seiner Innovationskraft als enormes Potenzial erkannt, sagt Danninger.

Vor kurzem sei auch die größte Betriebsansiedlung in der Historie Niederösterreichs gelungen: Der Pharma-Riese Boehringer Ingelheim investiert 1,2 Milliarden Euro in einen neuen Produktionsstandort in Bruck und schafft so 800 neue Jobs. "Es war ein harter Wettbewerb und hat ein halbes Jahr gedauert. Wir konnten uns gegen USA, Spanien und sogar Deutschland. Das ist der beste Beweis, das es dem Wirtschaftsstandort NÖ gut geht und dass wir trotz aller Herausforderungen positiv in die Zukunft blicken können", so Danninger.