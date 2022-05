Delegierte fordern Lösung für steigende Energiekosten

Werbung

Über 110.000 NÖ-Unternehmen bieten 650.000 Beschäftigten in diesen herausfordernden Zeiten einen sicheren Arbeitsplatz und sorgen für Wohlstand im Bundesland, heißt es von Wirtschaftskammer NÖ Präsident Wolfgang Ecker in einer Presseaussendung im Anschluss an das WKNÖ-Wirtschaftsparlament.

„Um diese Kraft zu erhalten, brauchen wir Lösungen für die steigenden Energiekosten, bildungspolitische Maßnahmen um den fortschreitenden Mitarbeitermangel entgegenzuwirken, keine unnötigen bürokratischen Hürden und attraktive Angebote für die Wirtschaftstreibenden in den Regionen“, fasst Ecker die Hauptanliegen des Wirtschaftsparlaments zusammen.

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Direktor Johannes Schedlbauer Foto: Andreas Kraus

Damit die hohen Energiekosten den Aufschwung nicht gefährden, wollen sich die Delegierten für klare Rahmenbedingungen für die Energiewende einsetzen. Als erste Schritte müssten dafür die Zonierungen für Windkraft und die Anpassungen der ausgewiesenen Zonen an die neuen Erfordernisse überarbeitet werden.

Auch bei den Photovoltaikanlagen ginge es um eine rasche Festlegung der Zonierungen. Voraussetzung dafür sei die dringende Beschleunigung der UVP-Verfahren. Die noch immer fehlende österreichweite Wasserstoff-Strategie müsse endlich umgesetzt werden, heißt es in entsprechenden Anträgen

Maßnahmenpaket für Belebung der Ortskerne

Aufgrund des Strukturwandels, angetrieben durch den Onlinehandel, entwickle die WKNÖ ein Maßnahmenpaket zur Belebung von Ortskernen. "Es braucht geeignete betriebliche Konzepte, um Gründer für innerörtliche Standorte zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Land NÖ wird ein Beratungsschwerpunkt entwickelt, der die rechtlich-technische Realisierbarkeit von Innenstadtprojekten begleitet", heißt es in der Aussendung.

Danninger hebt gute Zusammenarbeit hervor

Niederösterreichs Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger betonte die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Land und Wirtschaftskammer Niederösterreich zum Wohle der Wirtschaftstreibenden: „Die enge Zusammenarbeit zwischen Land und Wirtschaftskammer Niederösterreich unter anderem beim gemeinsamen Konjunkturprogramm hat dazu beigetragen, dass unsere Wirtschaft besser durch die Corona-Krise gekommen ist als viele andere Regionen Europas. Unser Wirtschaftsstandort hat dabei seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und das wird uns auch bei den aktuellen Herausforderungen gelingen. Die Wirtschaft braucht weiterhin unsere Unterstützung, dazu sind viele der heute im Wirtschaftsparlament beschlossenen Anträge wertvolle Beiträge.“

Senkung der KöSt und Wiedereinführung Bildungsprämie gefordert

Außerdem wurde ein Antrag beschlossen, der sich für eine Senkung der Körperschaftssteuer, des Einkommens- und Lohnsteuertarifs, eine Erhöhung des steuerlichen Gewinn-Grundfreibetrags und eine begünstigte Mitarbeitererfolgsprämie einsetzt. Ersatzlos gestrichen werden sollen Rechtsgeschäftsgebühren und Mindestkörperschaftssteuer. Neben Entbürokratisierungsschritten setzt sich das Wirtschaftsparlament für die Wiedereinführung der Bildungsprämie und mehr Fairness in der öffentlichen Auftragsvergabe ein.