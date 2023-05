WKNÖ-Präsident Ecker fordert „Bildungspflicht“ für Lehrlinge

Niederösterreichs Unternehmen befinden sich in einer herausfordernden Zeit. Laut aktuellen Studienergebnissen der KMU Forschung Austria haben 54 Prozent der Unternehmen im Land dauerhaft unbesetzte Stellen, 44 Prozent der Betriebe mit Arbeitskräftemangel müssen Aufträge und Kunden ablehnen. Weitere 34 Prozent der NÖ-Unternehmen dieser Betriebe gaben an, ihr Angebot reduzieren zu müssen und 27 Prozent haben ihre Öffnungszeiten bereits reduziert. Vor diesem Hintergrund stellte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker das Thema Arbeitskräftemangel ins Zentrum seiner Rede beim diesjährigen Wirtschaftsparlament der WKNÖ im WIFI St. Pölten.

Ecker fordert, dass die Schulpflicht zu einer sogenannten „Bildungspflicht“ weiterentwickelt wird. Gemeint ist, dass junge Menschen nur dann direkt aus der Pflichtschule in die Berufsausbildung übergehen sollen, wenn sie ein entsprechendes Basiswissen aufweisen. Sind nach dem neunten Schuljahr bei einer Wissensstandfeststellung noch eindeutige Defizite nachweisbar, sollen Jugendliche ein weiteres Jahr im Schulsystem bleiben. „Unser Ansatz wäre, dass Jugendliche erst dann mit ihrer Lehre starten, wenn sie ihre Bildungspflicht beendet haben. Aktuell wird das neunte Schuljahr oft nur „abgesessen“ und viele Jugendliche starten ohne notwendige Pflichtschulkenntnisse mit ihrer Berufsausbildung“, heißt es auf Nachfrage. Laut Ecker könnten sich die Betriebe durch das neue Modell auf die eigentliche Lehrausbildung besser konzentrieren.

Mehrarbeit darf nicht bestraft werden

Der WKNÖ-Präsident setzt sich außerdem für „eine qualifizierte Zuwanderung für Menschen, die motiviert und leistungsbereit sind“ ein. Laut Ecker sollen einerseits finanzielle Anreize für längeres Arbeiten im Alter, sowie beim Wechsel von Teil- in Vollzeit geschaffen werden und andererseits die Steuerbefreiung von Überstunden erweitert werden. „Wer freiwillig länger arbeiten will, darf nicht bestraft werden. Der Gedanke, dass Arbeit ein fixer Teil unseres Lebens ist, der Freude macht und Sinn gibt, scheint mir immer mehr zu kurz zu kommen. Und wo Arbeit in einer Gesellschaft zu kurz kommt, dort kommen früher oder später auch Wohlstand und soziale Sicherheit zu kurz,“ so Ecker.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) stimmt zu: „Hier braucht es die Abschaffung der Pensionsbeiträge für Menschen, die in der Alterspension arbeiten wollen oder die Ausweitung der steuerfreien Überstunden. Beides dient dazu, dass sich Mehrarbeit lohnt“. Außerdem sprach sich Mikl-Leitner für die rasche Umsetzung des Energiekostenzuschusses des Bundes für Betriebe und die Verlängerung der Schwellenwerteverordnung aus. Die Landeshauptfrau betonte bei ihrer Rede die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Land und Wirtschaft. Diese sei der Erfolgsfaktor für den „blau-gelben Wirtschaftsstandort“.

200.000 persönliche Service-Kontakte im Jahr 2022

Einen Rückblick auf das Jahr 2022 nahm WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer im Rahmen der Präsentation des Geschäftsberichts vor. Neben 200.000 persönlichen WKNÖ-Servicekontakten, die es zu verzeichnen gibt, waren auch andere Themen, wie Lehrlingsinitiativen, die Regionalitätskampagne #ichkauflokal mit mittlerweile über 2.000 Partnerbetrieben und die gemeinsam mit dem Land NÖ gesetzte „Gründerland Niederösterreich“-Initiative, im Fokus. Die Wirtschaftskammer NÖ werde sich unter ihrem neuen Motto „WIR UNTERNEHMEN“ und dem Slogan „Zukunft denken und Zeichen setzen“ jedenfalls weiter für alle niederösterreichischen Unternehmen einsetzen, betonten Ecker und Schedlbauer.

Sozialdemokraten und Freiheitliche brachten Anträge ein

Im Rahmen des Wirtschaftsparlaments wurden auch die Anträge des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) sowie der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich (FW) diskutiert. Von den fünf eingebrachten Vorschlägen des SWV erreichte keiner eine mehrheitliche Zustimmung. Die Anträge „Einfacherer Zugang zur Wirtschaftskammerwahl“, „Der generelle Selbstbehaltes beim Arztbesuch muss weg“, „Unterstützung für Klein- und Mittelbetriebe mit einer Kreditaktion“, „Zugang zur Schwerarbeiterpension für Selbstständige fair gestalten“, sowie die „Wiedereinführung eines Handwerkerbonus“ wurden allesamt abgelehnt. Letzterer habe allerdings dazu geführt, dass ein Antrag für einen Handwerkerbonus in abgeänderter Form zumindest auf Bundesebene beschlossen wurde.

Von der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich wurden zwei Anträge mehrheitlich angenommen. Die Anträge „Einführung eines neuen Lehrgegenstands namens 'Berufsorientierung inklusive Verständnis für Regionalität und allgemeine Finanzbildung' sowie die „Abschaffung der CO2-Abgabe und die Rücknahme der Novareform“ fanden Zustimmung im Wirtschaftsparlament. Abgelehnt wurde der Antrag „Unsere Heimat, unsere Wirtschaft“, welcher sich mit der Unterstützung des stationären Handels und der Besteuerung multinationaler Konzerne befasst sowie der Antrag „Schecks zur unbürokratischen Beschäftigung von Aushilfskräften in der Gastronomie“.