Mikl-Leitner will Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe absichern

Beim Heurigen Pulker in Rührsdorf traf Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kürzlich mit führenden Vertreterinnen und Vertretern der heimischen Unternehmenslandschaft zusammen. Im Vordergrund stand dabei der Austausch über die aktuelle wirtschaftliche Lage. Unter den Wirtschaftsvertretern befanden sich u. a. Geschäftsführer Alois Huber von Spar, Vorstandsdirektor Günther Ofner vom Flughafen Wien, Vorstandsvorsitzender Thomas Gangl von der Borealis AG oder auch Generaldirektor Michael Höllerer von der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

„Der Austausch ist mir wichtig. Die bisherigen Herausforderungen haben wir gut gemeistert, aber wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen, damit Betriebe weiterhin zu konkurrenzfähigen Rahmenbedingungen wirtschaften können. Dazu zählen auch die Energiehilfen des Bundes, die nun endlich bei den Unternehmen ankommen müssen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Darüber hinaus hob die Landeshauptfrau die Bedeutung der Digitalisierung sowie von Wissenschaft und Forschung für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes hervor. Diese Schwerpunkte sollen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Wirtschaftsstrategie des Landes Niederösterreich spielen, an der man gerade arbeite.

Spitzenleute in der NÖ-Forschung

Mit dabei in der Runde war auch Präsident Martin Hetzer vom IST Austria, der die Arbeit seines weltweit anerkannten Instituts in Klosterneuburg präsentierte. „Es gibt in ganz Nordamerika und Europa kein vergleichbares Institut“, sagte IST-Präsident Hetzer über die Einrichtung, der er seit kurzem vorsteht.

Das IST Austria habe es geschafft, sich innerhalb kurzer Zeit in der Grundlagenforschung „einen dauerhaften Platz an der Weltspitze“ zu erarbeiten. Dem IST gehe es darum, „die besten Leute weltweit“ zu suchen, dabei gelte der Grundsatz „Die Person ist wichtiger als das Fach“. Bei der Rekrutierung von Drittmitteln sei das Institut mittlerweile Nummer eins in Europa, sprach Hetzer einen weiteren Aspekt an.