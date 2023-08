NÖ-Handel sieht „düstere Wolken“ aufziehen

Rund 97 Prozent der NÖ Handelsunternehmen sehen im russischen Krieg in der Ukraine das größte Risikopotenzial, das zeigt das WKNÖ-Wirtschaftsbarometer. Mit lediglich acht Prozent an Nennungen liegt unter den Risiken der Bereich „Protektionismus und verstärkter Einsatz von Wirtschaftssanktionen“ an zweiter Stelle. „Die Stimmungslage im niederösterreichischen Handel ist höchst angespannt. Der hohe Kostendruck, insbesondere im Energiebereich, dazu die Inflation und hohe Arbeitskosten sind für immer mehr Betriebe kaum mehr verkraftbar“, warnt Franz Kirnbauer, der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Kirnbauer fordert daher die Umsetzung des versprochenen Energiekostenzuschuss ll. Außerdem brauche es mehr Augenmaß, was den Betrieben zugemutet werden könne. „Wir sind am Limit. Dass sich die Inflation zuletzt ein wenig eingedämmt hat, geht in die richtige Richtung. Aber unser Handel braucht nicht einfach eine Eindämmung, wir brauchen einen spürbaren Rückgang“, sagt er dazu in einer Presseaussendung.