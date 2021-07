Obwohl der Sommer im Wirtschaftstourismus als Nebensaison gilt, herrsche Optimismus, so Stefan Bauer, Prokurist der Niederösterreich Werbung. Derzeit seien vor allem Seminare in Kleingruppen gut gebucht. Großveranstaltungen gebe es hingegen noch eher selten, erklärt Bauer. „Die Organisatoren von Kongressen und größeren Events sind derzeit noch etwas zurückhaltender, aber auch hier wird die Stimmung in der Branche mit jeder Lockerung der Pandemie-Maßnahmen besser“. Zumindest für den Herbst schaue die Buchungslage gut aus. Einige nationale und internationale Veranstaltungen für den Spätsommer seien bereits fixiert.

Der Wirtschaftstourismus in Niederösterreich ist für rund ein Drittel der Nächtigungen verantwortlich. Deshalb arbeitet die Niederösterreich Werbung nun mit einem Marketingschwerpunkt an dessen Comeback. Dazu beitragen soll eine vom Land finanzierte Kongressförderung, die gezielt Organisatoren größerer Events ansprechen soll.

Vor Corona, also im Jahr 2019, wurden mit der Förderung 24 Kongresse und Events mit 5.241 Nächtigungen unterstützt, heißt es in der Aussendung. Ansuchen können Veranstalter wissenschaftlicher Kongresse mit mindestens 60 Teilnehmern. Je nach Anzahl der nachgewiesenen Nächtigungen beträgt die Fördersumme zwischen 1.500 und 3.000 Euro.