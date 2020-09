Ihre Golfkünste bewiesen zahlreiche Wirtschaftstreibende bei der Golf-Trophy, organisiert von SWV-NÖ-Vizepräsidentin Martina Klengl. Gespielt wurde für den guten Zweck: Erlöse der Golf-Trophy und beim Event eingelangte Spenden erhält der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) für seine Aktion Wunschfahrt, um Menschen und speziell Kindern in ihrer letzten Lebensphase einen Wunsch zu erfüllen.

Das Turnier wurde als „2er-Texas Scramble“ gespielt. Dabei treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zweier-Teams an. Zahlreiche Gäste machten darüber hinaus beim Golf-Schnupperkurs erste Schritte in den Golfsport.

Die Nettowertung des Turniers gewannen Karl-Heinz Ostermann und Michael Müller. Den zweiten Platz errang das Team Birgit und Markus Höller, den dritten Rang sicherten sich Franz Maier und Heinz Maier.

Die Bruttowertung entschieden Josef Pressl und Gerda Haydn für sich, Zweite wurden Franz und Petra Hörting, Dritte das Team Wolfgang Klengl/Kurt Lackner.

Den Spezialpreis „Nearest to the Pin“ holten bei den Damen Doris Schirasi-Fard und bei den Herren Josef Pressl. Den Sonderpreis „Longest Drive“ gewann bei den Damen Andrea Trimmel und bei den Herren Markus Höller.

SWV will sich speziell für kleine Betriebe einsetzen

Bei der Siegerehrung wies Klengl darauf hin, dass sich der Wirtschaftsverband NÖ besonders für die kleinen Betriebe einsetzt. Gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, wie der Corona-Krise, sei es wichtig, dass UnternehmerInnen - wie bei der Golf-Trophy - die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.

ASBÖ-Bundesgeschäftsführer und Klubobmann Reinhard Hundsmüller dankte dem SWV NÖ für dessen Engagement zugunsten der Aktion Wunschfahrt. Hier entwickelt der ASBÖ gerade ein neues Projekt, um speziell Kinder bei schwerer Erkrankung in der Gesundung zu unterstützen oder ihnen in der letzten Lebensphase einen großen Wunsch zu erfüllen. Zum Einsatz kommt dabei ein Fahrzeug mit medizinischer Spezialausstattung.