Bester Gastronom kocht auf in der Wachau

In der alten Reitschule im Schloss Grafenegg wurden am Dienstagabend die besten Gastronomen Niederösterreichs prämiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kürte die „Top-Wirten“ im Rahmen des Sommerfests der NÖ-Wirtshauskultur, der über 200 Top-Gastronomie-Betriebe in Niederösterreich.

Die Familie Essl vom Landgasthaus Essl in Rührsdorf (Bezirk Krems) ist im heurigen Jahr die „Speerspitze der Gastronomie“: Der 3-Hauben-Koch Philipp Essl ist mit Marie-Theres Weichslbaum als Junior Chefs der Top-Gastronom Niederösterreichs. Im Familienbetrieb kochen, servieren und kreieren auch die Senior Chefs Christine und Franz Essl und Bruder Christoph Essl als Sommelier fest mit.

„Heutzutage legen Menschen großen Wert auf ein stimmiges, kulinarisches Gesamtkonzept. Das Landgasthaus Essl beweist Weitblick und verkörpert die Werte der Niederösterreichischen Wirtshauskultur eindrucksvoll. Neben der hohen Qualität bei der Zubereitung der Speisen sind es die gelebte Gastlichkeit sowie die mutig-neu interpretierten Gerichte, die den Ausschlag gegeben haben“, betonte Harald Pollak, Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur.

Mikl-Leitner gratulierte allen Prämierten und sagte: „Wir sind stolz, dass über 200 Betriebe Teil dieser Wirtshauskultur sind, denn sie sind die Speerspitze der Gastronomie.“ Das Besondere an der Wirtshauskultur sei einerseits das Nachhaltige, Traditionelle und Regionale, aber auch das Innovative, gepaart mit Professionalität und einem unglaublich schönen Ambiente, alles eingebettet in unsere wunderschöne Natur Niederösterreichs. „Unsere Wirtinnen und Wirte bewahren Tradition, stehen für Gastfreundschaft, entwickeln sich immer weiter, generieren Innovationen, bleiben immer authentisch und zukunftsfit.“

Mit dem Sonderpreis der Jury wurde der Puchegger-Wirt der Familie Egger in Winzendorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) für den gelungenen Generationenwechsel ausgezeichnet.

„Mit Leib und Seele Gastgeberinnen und Gastgeber“

Im Interview mit Moderator Rainer Pariasek sagte Harald Pollak, seit zehn Jahren Obmann der NÖ Wirtshauskultur, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtshauskultur-Betriebe „sind mit Leib und Seele Gastgeberinnen und Gastgeber, die ihrer Arbeit mit Leidenschaft und Gespür nachgehen, und das macht uns einzigartig.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung, unterstrich die „tolle Partnerschaft“ mit der niederösterreichischen Wirtshauskultur. Die Wirtshauskultur sei ein „Qualitätsversprechen“ und eine Marke, die es so österreichweit nur in unserem Bundesland gebe. „In unserer Kulinarikstrategie positionieren wir Niederösterreich und bewerben mit Wein, regionale Lebensmittel und eben der Wirtshauskultur“, so Duscher.

Die prämierten "Top-Wirte 2023/24" in Niederösterreich

nach der jeweiligen Tourismus-Destination

Top-Wirt-Mostviertel: Stefan Hueber und Silvia Aigner und ihrem Hueber der Wirt in Bründl in St. Georgen an der Leys

Top-Wirt-Donau Niederösterreich: Landgasthaus Essl der Familie Essl in Rührsdorf/Wachau

Top-Wirt-Waldviertel: Restaurant Kolm von Michael Kolm in Arbesbach

Top-Wirt-Weinviertel: Pollak´s Wirtshaus – Der Retzbacherhof von Sonja und Harald Pollak in Unterretzbach

Top-Wirt-Wiener Alpen: Der Krumbacherhof von Karin und Andreas Ottner in Krumbach

Top-Wirt-Wienerwald: Katharina und Georg Stockers Landgasthaus Stockerwirt in Sulz im Wienerwald

Jury-Sonderpreis "Gelungener Generationenwechsel“: Puchegger-Wirt der Familie Egger in Winzendorf