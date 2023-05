WKNÖ-Förderregime Regionalprojekte werden mit 300.000 Euro gefördert

v.l.n.r.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Juryvorsitzender und Rektor der Donauuniversität Krems, Friedrich Faulhammer, Leiterin des WKNÖ-Förderservice Manuela Krendl und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: David Schreiber

M it der Förderung „WIR – Wirtschaft in der Region“ will die Wirtschaftskammer NÖ landesweit bis 2024 regionale Wirtschaftsinitiativen mit Fokus effizienter Ressourceneinsatz und Maßnahmen gegen Mitarbeitermangel unterstützen. In Summe fließen 300.000 Euro in sieben ausgewählte niederösterreichische Projekte.