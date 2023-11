Vom „jüngsten Gründer“ zum Vorbild für Jungunternehmer

Der Niederösterreicher Max Spiess feierte im Frühjahr seinen 18. Geburtstag und gründete kurz darauf sein erstes eigenes Unternehmen. Bereits fünf Jahre davor, nämlich im Jahr 2013, wurde er in den Medien als „jüngster Unternehmer des Landes“ präsentiert. Schon damals, mit 13 Jahren, wusste er, dass er einmal sein eigener Chef sein möchte, und setzte erste unternehmerische Schritte. „Für mich war es immer klar, dass ich mein eigenes Unternehmen gründe, sobald es rechtlich möglich ist. Denn ich wollte immer schon die Freiheit haben, das umzusetzen und zu tun, was mich interessiert“, betont der Badener beim WKNÖ-Gründerdialog mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

„Junge Menschen wie Max Spiess zeigen, wie stark der Gründer- und Unternehmergeist in Niederösterreich ist“, sagt Mikl-Leitner. Jede fünfte Unternehmensgründung in Österreich komme aktuell aus Niederösterreich. Die Unternehmensgründungen lösen in Niederösterreich rund 4,7 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung aus. Aus diesem Grund wolle man Gründerinnen und Gründer im Land, unter anderem mit der „Gründerland NÖ“-Initiative, unterstützen und fördern. „Dabei konzentriert sich ,riz up', die Gründeragentur des Landes NÖ, auf den betriebswirtschaftlichen Teil und die Wirtschaftskammer NÖ auf den rechtlichen Teil der Gründung“, erklärt Ecker. Für die Mehrheit der Unternehmen, die zwischen Jänner und Juni 2023 gegründet wurden, sei der Grund für die Selbstständigkeit, „sein eigener Chef sein zu wollen“, weiß Ecker.

Die Landeshauptfrau bezeichnet den jungen Badener als „Vorbild für Jungunternehmer“. Spiess zeige mit seiner Erfolgsgeschichte, dass es für die Unternehmerinnen und Unternehmer in NÖ gute Rahmenbedingungen gebe. Und auch Spiess selbst konnte aus dem Gründerdialog einiges mitnehmen. „Der Dialog bot mir die Gelegenheit, meine Erfahrungen als Jungunternehmer weiterzugeben und damit anderen Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Gerade im Zuge der Unternehmensgründung ist es wichtig zu wissen, dass man mit den Herausforderungen als Gründer nicht allein ist“, sagt der Jungunternehmer.