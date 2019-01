Es sei ein erster und wichtiger Schritt, um den Handel zu entlasten, sagt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK) NÖ. Die Rede ist von der vorzeitigen Abschaffung der Mehrwertsteuerfreigrenze von 22 Euro für Paketsendungen aus Drittstaaten in die EU. Diese vorgezogene Abschaffung, die erst für 2021 geplant war, hat die Bundesregierung jetzt angekündigt.

Aber auch darüber hinausgehend hat der Handel mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen. „Uns ist klar, dass die Digitalisierung auch vor unserer Branche nicht Halt macht“, so Kirnbauer. Immerhin kaufen bereits 60 Prozent der Niederösterreicher online. Es brauche aber konkurrenzfähige Bestimmungen. Große internationale Anbieter würden nach wie vor kaum Ertragssteuer zahlen. WKNÖ-Handelsspartengeschäftsführer Karl Ungersbäck appellierte dabei an die EU-Mitgliedsstaaten, endlich ein einheitliches Steuersystem für den gesamten EU-Raum umzusetzen. Auch eine Digitalsteuer würde helfen. Hier sei er aber nicht sehr optimistisch.

Handel als zentraler Wirtschaftssektor

Der NÖ-Handel ist jedenfalls ein zentraler Wirtschaftssektor für Niederösterreich. Das zeigen aktuelle Zahlen der KMU Forschung Austria: 39 Prozent der marktorientierten Wirtschaft in Niederösterreich wird im Handel erzielt. Mehr als ein Viertel der Unternehmen sind im Handel tätig. Und: Ein Fünftel der Handelsunternehmen haben ihren Sitz in Niederösterreich. Ebenso hoch – nämlich 20 Prozent – ist der Anteil des Handelsumsatzes in Österreich, der im blau-gelben Bundesland erzielt wird.

Für das Weihnachtsgeschäft 2018 geht Franz Kirnbauer übrigens von einem leichten Minus von 0,5 Prozent gegenüber 2017 aus, die genauen Zahlen für Dezember liegen noch nicht vor.