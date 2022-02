90 Prozent der Lehrlinge sind glücklich

"Junge Menschen erkennen immer mehr, dass die Lehre eine Top-Ausbildung, eine solide Basis, ein Karrieresprungbrett und ein Türöffner", sagt der Präsident der Wirtschaftskammer NÖ Wolfgang Ecker. Das untermauere die Zahl der Lehranfänger in Niederösterreich, die zuletzt im Dezember 2021 mit 4.790 (plus 7,5 Prozent) höher lag als im Vorjahresmonat. Die Zahl der neuen Lehrlinge überstieg damit sogar das Vorkrisenniveau im Dezember 2019.

Für ein aktuelles Stimmungsbild unter den NÖ-Lehrlingen hat das Marktforschungsinstitut von Thomas Angerer im Auftrag der Wirtschaftskammer NÖ nach 2018 erneut eine Online-Befragung unter allen Lehrlingen in Niederösterreich durchgeführt. Knapp ein Viertel aller NÖ-Lehrlinge, 3.715 Personen, haben im Dezember 2021 daran teilgenommen. Für Ecker sei das ein "absoluter Rekordwert".

"Spaß an der praktischen Arbeit" als Hauptmotiv

Bei der Umfrage ist herausgekommen, dass 90 Prozent der befragten Lehrlinge mit ihrer Ausbildung im Lehrbetrieb "sehr zufrieden" bzw. "eher zufrieden" sind. Das sei eine leichte Steigerung gegenüber der 2018er-Befragung. Darüber hinaus gaben 90 Prozent an, dass sie glauben, dass ihr Lehrberuf ein Zukunftsberuf ist. Als Hauptmotiv, warum sie sich für den Lehrberuf entschieden haben, steht an erster Stelle der "Spaß an der praktischen Arbeit" (71%), gefolgt von „eigenes Geld zu verdienen“ (63%) und „Aufstiegs- und Karrieremöglichkeit (42%), berichtet Marktforscher Thomas Angerer.

Der Hauptfaktor, warum sich die Lehrlinge für diesen Beruf entschieden haben, sind nach wie vor die Eltern (43%). Im Vergleich zur letzten Lehrlingsbefragung hat aber das Internet (37%) als Informationsquelle und Entscheidungshilfe deutlich an Bedeutung gewonnen. "Die Lehrlinge informieren sich über Unternehmen, über die Firmenhomepage. Aber auch Suchmaschinen und Soziale Netzwerke spielen eine größere Rolle als früher", sagt Angerer.

Mehr Lehrlinge, aber akute Arbeitskräfte-Not

"Die Lehrlingsausbildung ist ein wesentlicher Punkt, ein Rädchen, das beiträgt, den Arbeitskräftemangel zu mildern", sagt Ecker. Trotz steigender Lehrlingszahlen kann aktuell jede 10. Stelle in Niederösterreich nicht besetzt werden. Das seien 45.000 Arbeitskräfte und 400 Millionen Euro an Wertschöpfung pro Jahr, die der Personalmangel koste. "Das entspricht einem BIP-Wachstum von 0,7 Prozent, das nicht realisiert werden kann", nennt Ecker die Ergebnisse einer anderen WKNÖ-Studie zum Arbeitskräftemangel.

Es gehe darum, dass man die Menschen früher in die Berufswelt bekommt. "Ich bin davon überzeugt, dass die Lehre der beste Weg dazu ist", sagt Ecker. Die WKNÖ biete bereits Infos und Services wie Lehre nach Matura, Lehre und Studium, Talentecheck, Schnupperlandkarte und Webinare für Eltern an. Generell müsse die Lehre vom Kindergarten- bis zum Erwachsenenalter noch besser positioniert werden. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns", so Ecker.

Am Ende des Tages werde man auch einen qualifizierten Zuzug von Arbeitskräften brauchen. "Ob aus Vietnam, Thailand oder anderen Länder: in der Sache werden wir sehr global denken müssen", glaubt Ecker. Auch die Arbeitgeber müssen dementsprechend attraktive Angebote schaffen.

